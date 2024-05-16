Altay'ın şirketleşme komisyonu üyelerinin bir otelde düzenlediği basın toplantısında konuşan kulüp eski başkanlarından Ahmet Taşpınar, profesyonel futbol şubesinin devri için kulüple bağı olmayan Büyük Altay 1914 Spor Yatırımları AŞ'nin kurulduğunu söyledi.

Taşpınar, 29 Mayıs Çarşamba günü toplanacak genel kurulun futbol şubesinin bu şirkete devrine karar vermesi gerektiğini belirterek, bunun için üyelerin dörtte üçünün genel kurula katılması gerektiğini kaydetti.

Yaptıkları çalışmayla çeşitli kriterlere dayandırarak yaklaşık 500 kişinin üyeliklerini sonlandırdıklarını aktaran Taşpınar, "Şu anda 700 civarına düşürdük. Burada kimseyi dışlama gibi bir düşüncemiz yok. Sadece dediğim gibi kulüple alakası kalmamış, iletişim numaraları olmayan, ulaşamadığımız üyelerimizi, aidatlarını yatırmayanları çıkarıyoruz." dedi.

Komisyon üyelerinden Cemil Kaya da kulübün borcunun 670 milyon lira civarında olduğunu belirterek, "Etik değerlere uygun, Altay kültürüne uygun bir yatırımcı arayacağız. Üyelerin genel kurula gelmesi için bugünden itibaren telefon görüşmelerimiz başlayacak." ifadelerini kullandı.