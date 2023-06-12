İSTANBUL- Türkiye’nin en büyük açık hava konseptli alışveriş merkezlerinden Vialand AVM’de yaza merhaba alışveriş festivali başladı. 25 Mayıs tarihine kadar devam edecek “Yaza Merhaba Alışveriş Festivali” kapsamında modadan sanata, dekorasyondan kozmetiğe uzanan geniş bir yelpaze sunulacak. Girişimciler bahara özel tasarımlarını ziyaretçilerle buluşacak.

“Vialand AVM ünlü isimleri ağırlayacak”

Festival boyunca birbirinden ünlü isimler Vialand Avm’de yer alacak. Almeda Abazi, Bircan Bali, Beste Korkmaz, Merve Aydın ve Damla Ersubaşı, alışveriş stantlarını gezerek ziyaretçilerle buluşacaklar. Misafirler alışverişin yanı sıra çeşitli söyleşiler, bando gösterileri ve sahne performansı ile keyifli bir deneyim yaşama imkânı bulacaklar.

HABER: MERVE ELÇİ