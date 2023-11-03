Haber: Mert Osman Erman

İnsan kaçakçılarını ve onların çaresiz yüklerini arıyorlar.

Bu, Alman hükümetinin artan düzensiz göç düzeylerine hükmettiğini göstermek için attığı en son adım.

Ancak, kırsal bir sınır bölgesinde bulduğumuz gibi, burada kontrol hissi pek yok.

Altenberg, Çek Cumhuriyeti'nin hemen yanı başındaki Saksonya'da bulunan küçük bir kasabadır.

Aileler orman arasında dolaşan bir kızak koşusu yaparlar ve kış geldiğinde burada küçük bir kayak tatili bile yaparlar.

Yerel belediye başkanı Markus Wiesenberg, bu bölgeye sadece burada bulunan kaçakçıların yükleri kadar sık sık insan bıraktığını söylüyor.

"Kaçakçı kaybolur ve muhtemelen bir sonraki yükü alır."

Yeni gelenler, yerel hizmetlerin yanı sıra yerel halkı da zorluyor, diyor.

"Gelgelelim ormanda uyku tulumları ve kamp ateşleri bulurlar ve çocukları için endişelenirler."

Almanya'ya kayıtlı yasa dışı girişler bu yıl 2016'dan bu yana en yüksek seviyeye ulaşacak.

Ülke, sığınmacılar için en üst düzey bir hedef olarak kalmaya devam ediyor.

Ağustos ayında, AB, Norveç ve İsviçre içinde kaydedilen 100.000 başvurunun yaklaşık %30'unu aldı.

Saksonya'da eski bir gençlik yurdunun içinde, geleceğinin başlamasını bekleyen 50'den fazla erkek bulunuyor.

Otuz üç yaşındaki Suriyeli Muhammad Abdoum, sığınma başvurusunda bulunmuş ve yakında iş bulmayı umuyor.

Bu göçmen barınma merkezinde liderlik rolü üstlendi ve doğal olarak iyimser görünüyor.

Ancak, "sıfırdan" yeniden başlama olasılığıyla bir "kayıp" on yıldan bahsederken gözyaşlarına boğulur.

Çatışmaların sürdüğü Suriye'den Balkanlar üzerinden buraya uzun bir yolculuk, çevresi çam ağaçları ve yoğun sabah sisleri ile çevrili gibi uzak bir dış mevki gibi hissettiren bir yere götürdüğünü söylüyor.

Şimdi Almanya'da bir yaşam, belki hatta bir aile hayali kuruyor.

Akşam, barınmadan sadece on dakika uzaklıkta olan Hermsdorf köyünün meydanında kırk ila elli kişilik küçük bir grup toplanır.

Yakındaki dairelerin göçmenlere ev sahipliği yapması olasılığına karşı protesto ediyorlar.

Ses getiren şarkıları çalan bir konuşmacı, Saxony bayrağını nemli, sarkmış bir şekilde kavrarken arka taraftan çıkıyor.

Thomas, Iraklı bir ailenin köyüne iyi entegre olduğunu belirterek bana, "Eğer büyük bir erkek ordusu gelirse... güvenliğimizden endişe ederiz" diyor.

"Ben buradayım çocuklar için," diye ekler Anja. "Benim için buraya gelen genç göçmenler, onlar ordular - ve onlara eyleme geçmeleri emri verildiğinde, işte o zaman işimiz bitti. O zaman Almanya bitti."

Grup, köyün etrafını dönmek için gecenin içine doğru yürüyor.

Ormanlar ve tepe köyleri arasında gizlenmiş gibi düşünebilirsiniz, ancak yanılırsınız.

Sağcı, göçmen karşıtı Alternatif für Deutschland (AfD) part

isinin üç hükümet partisinin önünde olduğunu gösteren anketler, Berlin'i eyleme geçmeye zorlamış gibi görünüyor.

Başarısız sığınmacıların sınırdışı edilmesine yönelik planlar getirilirken, Şansölye Olaf Scholz'un bu hafta Nijerya'da bulunarak iadelerin sayısını artırmaya çalıştı.

Alman lider, son AfD eyalet seçimlerindeki başarının onun elini zorladığını reddetti.

Ancak Gerald Knaus, Berlin'deki Avrupa İstikrar Girişimi düşünce kuruluşunun başkanı, hükümette yeni, ciddi tartışmalara yol açan bir "korku hissi" olduğunu söylüyor.

Sınırların kontrol edilmesini ve sığınma başvurularının hızlandırılmasını içeren AB planlarını ve tümünü "sahte çözümler" olarak tanımlarken, 2016 yılında AB'ye gelen göçmen akışını sınırlamak karşılığında Türkiye'ye yardım ve vizesiz seyahat vaat edilen tartışmalı anlaşmanın arkasındaki beyin olarak tanınmıştır.

O, bu tür bir anlaşmanın Senegal, Fas ve Ruanda gibi ülkelerle canlandırılması ve genişletilmesi gerektiğine inanıyor.

Almanya'nın bazı üst düzey siyasi figürleri, üç parti hükümet koalisyonu içinden bile, üçüncü ülke anlaşmalarını destekliyor.

Bakanlar tarafından onaylanmamış olan fikirlerden biri, sığınmacıların AB'ye yolculuklarının son aşamasının, onların AB'ye gitmeden önce yolculuklarına tanık olan ülkelerde işlenmesini sağlayabilir.

"Umarım sığınma hakkı olmayan insanların Akdeniz'in tehlikeli yolculuğuna başlamalarını önlemeliyiz," diyor Free Democrats Bundestag grubu lideri Christian Dürr, Süddeutsche Zeitung'a verdiği demeçte.

Başarılı başvurucular daha sonra Almanya'ya devam ederken, İngiltere'nin Ruanda ile yaptığı, mahkemelerde yarıştırılan anlaşması mültecilerin Orta Afrika ülkesinde kalmasını sağlayacaktı.

Pazartesi günü Şansölye Olaf Scholz, Almanya'nın bölgesel liderleriyle bir araya gelecek ve göçmenlik bekleniyor.

Almanya'daki mevcut göç tartışmasında bir dizi faktör bir araya gelmiştir.

Düzensiz göçle başa çıkmaya yönelik girişimler, nitelikli yabancı işçileri çekerek işgücü eksikliklerini gidermeye yönelik çabalarla paralel olarak yürütülmektedir.

Almanya ayrıca Rusya'nın tam ölçekli saldırısının ardından çoğunlukla kadınlar ve çocuklar olmak üzere Ukrayna'dan bir milyonun üzerinde insanı kabul etti.

Seçilmiş liderlerin tartışmadan kaçındığı iddiaları, aşırı sağın yükselişiyle birlikte geliyor.

Angela Merkel'in Hristiyan Demokrat partisinin üyesi olan Belediye Başkanı Markus Wiesenberg, federal hükümetin başarısız olduğu algısı olduğunu söylüyor.

Bu arada, düzensiz göçün artışı, seçilmiş liderlerin tartışmadan kaçındığı iddialarıyla sonuçlanıyor gibi görünüyor.

"2015'ten ders almadık gibi görünüyor gibi hissediyoruz," diyor - Avrupa'nın göç krizinin doruk noktasına ulaştığı zamanı anımsayarak. "O zaman olduğumuz gibi hazırlıksızız."