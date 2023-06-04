Berlin

Etkinlikte geleneksel Türk kahvaltısındaki lezzetler, yabancı misyon temsilcilerine tanıtıldı.

Türkiye'nin Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen ev sahipliğinde Balkaymak Kahvaltı Salonu'nda düzenlenen etkinliğe İsrail, Bahreyn ve Belarus büyükelçileriyle Gürcistan ve İran Büyükelçiliği yetkilileri ile yaklaşık 100 kişilik davetli grubu katıldı.

Berlin Büyükelçisi Ahmet Başar Şen, Türkiye'nin çok zengin bir mutfağa sahip olduğunu belirterek, "Zengin mutfağımızı yurt dışında tanıtmak için farklı faaliyetlerde bulunuyoruz. Son yıllarda mutfağımız giderek daha fazla tanınıyor. Üçüncü kez Almanya’da 'Dünya Kahvaltı Günü'nü düzenledik." dedi.

Dünya Kahvaltı Günü'nün esasen Türk mutfağının kahvaltıya verdiği değerin göstergesi olduğuna işaret eden Şen, şunları kaydetti:

"İlan edilen gün, Türk mutfağındaki kahvaltının yerini de misafirlerimize anlatma imkanı sağlıyor bize. Berlin'de bugün biz buradaki diplomatik misyonlardan dostlarımızı, arkadaşlarımızı bu güzel kahvaltı evine davet ettik ve onlara bizim yöresel lezzetlerimizin de dahil olduğu çok güzel bir Türk kahvaltısı sunma imkanı bulduk. Yabancı misafirlerimiz çok memnun."

AA