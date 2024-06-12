İstanbul
Avrupa futbolunun milli takımlar düzeyindeki en büyük organizasyonu Avrupa Şampiyonası, 14 Haziran-14 Temmuz'da Almanya'da düzenlenecek.
Transfermarkt verilerinden derlediği bilgilere göre şampiyonada mücadele edecek takımların "tahmini toplam piyasa değerleri" 11 milyar 381 milyon avro oldu.
En değerlisi İngiltere
Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek takımlar arasında kadrosu "en değerli" takım İngiltere oldu.
Tahmini toplamı 1 milyar 520 milyon avroyu bulan İngiltere, açık ara "en pahalı kadro" unvanını aldı.
İngiltere'yi 1 milyar 230 milyon avroyla Fransa ve 1 milyar 50 milyon avroyla Portekiz takip etti.
En "mütevazı" kadro Romanya'da
EURO 2024'te sahne alacak takımlar arasında kadrosunun toplam değeri "en düşük" takım Romanya oldu.
Doğu Avrupa ülkesi, 92 milyon 130 bin avroluk değeriyle "en mütevazı" kadroya sahip takımı olararak ön plana çıktı.
Romanya'nın ardından 111 milyon 600 bin avroluk değeriyle Arnavutluk ve 141 milyon 550 bin avroluk değeriyle Slovenya geldi.
Türkiye, 12. sırada
A Milli Futbol Takımı, kadro değeri bakımından 12. sırada yer aldı.
Avrupa Şampiyonasında mücadele eedcek ay yıldızlı takımın kadrosundaki futbolcuların tahmini toplam piyasa değeri, 324 milyon 100 bin avro oldu.
Türkiye, bu değeriyle 11 takımın gerisinde kalırken 12 ekibi ise geride bıraktı.
İtalya'nın Inter takımında top koşturan Hakan Çalhanoğlu, 45 milyon avroluk tahmini piyasa değeriyle ilk sırada yer alırken milli sporcuyu 30'ar milyon avroluk değerle Juventus'tan Kenan Yıldız ile Real Madrid forması giyen Arda Güler takip etti.
Süper Lig'de forma giyen futbolcular arasındaki "en değerli" isim olarak Fenerbahçe'nin yıldızı Ferdi Kadıoğlu, 21 milyon avroyla ilk basamakta yer aldı.
Piyasa değerleri
Turnuvada yer alacak takımlar ve piyasa değerleri şöyle:
|Takım
|Piyasa değeri (Avro)
|1. İngiltere
|1.52 milyar
|2. Fransa
|1.23 milyar
|3. Portekiz
|1.05 milyar
|4. İspanya
|965.5 milyon
|5. Almanya
|851 milyon
|6. Hollanda
|765 milyon
|7. İtalya
|705.5 milyon
|8. Belçika
|584.5 milyon
|9. Danimarka
|415.5 milyon
|10. Ukrayna
|379 milyon
|11. Hırvatistan
|327.7 milyon
|12. Türkiye
|324.1 milyon
|13. Sırbistan
|313.4 milyon
|14. İsviçre
|281.5 milyon
|15. Avusturya
|237 milyon
|16. Polonya
|210.3 milyon
|17. İskoçya
|207.4 milyon
|18. Çekya
|185.9 milyon
|19. Macaristan
|165.45 milyon
|20. Gürcistan
|161.05 milyon
|21. Slovakya
|156.4 milyon
|22. Slovenya
|141.55 milyon
|23. Arnavutluk
|111.6 milyon
|24. Romanya
|92.13 milyon
En değerli futbolcular Bellingham ve Mbappe
Turnuvada forma giyecek futbolcular arasında en değerli piyasa değerine sahip futbolcular İngiltere'den Jude Bellingham ile Fransa'dan Kylian Mbappe oldu.
İki futbolcu, 180'er milyon avroluk değerleriyle rakiplerini geride bırakarap zirveyi paylaştı. Bu oyuncuları, 150 milyon avro değeriyle İngiliz Phil Foden izledi.
Piyasa değeri 100 milyon avro ve üzeri 11 oyuncu içinde 5 İngiliz, 3 Fransız, 2 Alman, 1 İspanyol yer aldı.
Turnuvanın en değerli 11 futbolcusu şöyle:
|Futbolcu
|Ülkesi
|Değeri (Milyon avro)
|1- Jude Bellingham
|İngiltere
|180
|- Kylian Mbappe
|Fransa
|180
|3- Phil Foden
|İngiltere
|150
|4- Bukayo Saka
|İngiltere
|140
|5- Florian Wirtz
|Almanya
|130
|6- Declan Rice
|İngiltere
|120
|- Jamal Musiala
|Almanya
|120
|- Rodri
|İspanya
|120
|9. Eduardo Camavinga
|Fransa
|100
|- Harry Kane
|İngiltere
|100
|- Aurelien Tchouameni
|Fransa
|100