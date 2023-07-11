Berlin

Savunma Bakanı Boris Pistorius, yaptığı yazılı açıklamada, 700 milyon avro değerinde yeni bir destek paketi hazırladıklarını belirterek "Bugün Vilnius'ta Rusya'nın saldırısına karşı Ukrayna'yı desteklemek için başka bir paket oluşturabildiğimiz için çok mutluyum. Paket, Ukrayna'nın önceliklerine hizmet edecek. Hava savunması, tanklar, toplar. Paket yaklaşık 700 milyon avro değerinde. Bunu yaparak Ukrayna'nın sürdürülebilirliğini güçlendirmeye önemli bir katkıda bulunuyoruz." ifadesini kullandı.

Almanya destek paketi kapsamında 2 Patriot Hava Savunma Sistemi bataryası, 40 Marder zırhlı muharebe aracı, 25 Leopard 1 muharebe tankı, 5 kurtarma tankı, 25 bin mermi, kapsamlı keşif ve insansız hava aracı savunma paketi ve bir Luna insansız hava aracı sistemi, bir sahra hastanesi için alt bileşenleri Ukrayna'ya gönderecek.

Şansölye Olaf Scholz'un bugün destek paketini, NATO Zirvesi'nin başlangıcında resmen açıklaması bekleniyor.

Almanya, şu ana kadar Ukrayna'ya yaklaşık 3 milyar avroluk silah sevkiyatına onay vermişti.

AA