EURO 2024 A Grubu'nda Almanya ile Macaristan, Stuttgart Arena'da karşı karşıya geldi. Ev sahibi ekip, 22. dakikada Jamal Musiala ve 67. dakikada İlkay Gündoğan'ın attığı gollerle sahadan 2-0 galip ayrıldı.

Grubun ilk maçında İskoçya'yı 5-1 yenen Almanya, Macaristan engelini de aşarak puanını 6'ya çıkardı. Almanya, bu sonuçla grupta bir maç kala adını son 16 turuna yazdırmayı başardı.

İlk maçında İsviçre'ye 3-1 mağlup olan Macaristan ise Almanya'ya da yenilerek EURO 2024'te henüz puanla tanışamadı.

22. dakikada Almanya öne geçti. Musiala'nın pasıyla ceza sahası içinde buluşan İlkay Gündoğan, altıpas önünde topu rakibi Orban'a kaptırdı. Macar futbolcu dengesini kaybedip düşünce sol çaprazda yeniden meşin yuvarlağı alan İlkay, pasını altıpas gerisindeki Musiala'ya çıkardı. Musiala'nın vuruşunda, çizgi üzerindeki Fiola'nın müdahalesine rağmen meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 1-0

67. dakikada ev sahibi ekip farkı 2'ye çıkardı. Soldan atağa katılan Mittelsadt'ın yerden ortasında, altıpas önünde uygun durumdaki İlkay Gündoğan düzgün bir vuruşla ağları havalandırdı: 2-0.

Karşılaşmayı 2-0 kazanan Almanya puanını 6'ya çıkardı.