İSTANBUL- Enflasyonun bilinen en ciddi örneklerinden biri Ekim 1923'te, 1. Dünya Savaşı'ndan hemen sonra yaşandı. Almanya Weimar Cumhuriyetinde meydana gelen bu enflasyon %29.500 oranındaydı. Ekonomideki çöküşün ana nedeni ise savaşa yönelik aşırı harcamalar yapılması ve bu harcamaların savaş kazanıldıktan sonra tazminatla geri ödeme olarak alınacağı düşüncesiydi. Ancak beklenen olmadı ve Almanya savaşı kaybetti, sonuç Hiperenflasyon oldu. 1923 Şubat ayında 1 kilo et 3400 mark iken, Kasım ayında fiyat 280 milyar mark'a çıktı. 1921'de 1 dolar 70 mark'a karşılık gelirken, Kasım 1923'te 1 dolar 840 milyar mark olmuştu.

HABER: MERVE ELÇİ