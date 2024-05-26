Berlin

Dergide yer alan haberde, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) ürettiği milli araç T10X modeline "Türk Teslası" benzetmesi yapıldı.

Togg'un T10X modelinin test sürüşünü gerçekleştiren derginin, "Türk Teslası bu kadar iyi" başlığıyla yayınladığı haberde, T10X’in dijital ekosistemine vurgu yapılarak, aracın iç ve dış tasarımına yüksek not verildi.

Haberde, Türkiye’nin Togg öncesi, yılda 1,5 milyon araç ürettiği ve Avrupa'ya Amerikalı, Japon ya da Korelilerden daha fazla yeni otomobil ihraç etmesine rağmen milli markasını oluşturamadığı belirtilerek, "Ta ki altı yıl önce, makine mühendisliği, ticaret, elektronik ve iletişim gibi kilit sektörlerden bir avuç Türk sanayi devi, modern zamanların ilk otomobil üreticisini kurmak için güçlerini birleştirene kadar." denildi.

Togg'un enerji, şarj ağı ve otomobil satışının aksine dijital ekosisteme sahip entegre bir yüksek teknoloji grubuna dönüştürülmesi fikriyle ortaya çıktığına yer verilen haberde, "Türkiye'nin Tesla'sının Las Vegas'taki CES teknoloji fuarında ilk kez görücüye çıktığı" hatırlatıldı.

Haberde, Bursa'nın Gemlik ilçesinde depreme dayanıklı dev bir fabrika inşa edildiği aktarılarak, "1000 şarj istasyonu sipariş edildi ve bunların ülke çapında kurulumuna başlandı, İlk modeli olan T10X'i tanıtıldı. Orta sınıf bir SUV olarak VW ID4, Renault Megane E-Tech, Tesla Model Y ve aslında yeni Audi Q6 gibi elektrikli otomobillerle aynı seviyede olmayı hedefliyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

T10X’in aynı segmentteki araçlardan daha uygun fiyata sunulduğu ifade edilen haberde, akıllı aracın Türkiye'de, temel versiyonunun 1,4 milyon liraya veya yaklaşık 40 bin avroya satıldığı anlatıldı.

Auto Bild’in haberinde, TOGG'un bu yıl 40 binden fazla araç üretmeyi planladığı ve satış için Türkiye'nin dışını da hedeflediği belirtilerek, milli aracın sonbahardan itibaren Almanya’da da satışa sunulacağı ifade edildi.

Haberde, Bielefeld yakınlarında büyüyen ve Bosch'ta mesleğini öğrenen TOGG CEO’su Gürcan Karakaş'a da övgüde bulunularak, "O dünyanın elektrikli SUV üreten bir başka start-up'a daha ihtiyacı olmadığını biliyor. Bu nedenle işleri bir adım öteye taşıyor ve tüm vizyoner patronlar gibi otomobilden tekerlekler üzerinde akıllı bir cihaz olarak bahsediyor." denildi.

T10X’in sürücü ekranının, rakiplerinden daha büyük olduğu ve çeşitli uygulamalarla donatıldığı bilgisi de haberde yer aldı.