Haber: Damla Oya Erman

Ancak uzmanlar, bu alışveriş çılgınlığının, beynimizin ödül sistemine olan etkisi nedeniyle sadece keyifli bir etkinlik olmadığını belirtiyor. İşte alışverişin tatillerde neden bu kadar çekici olduğunu ve bu alışkanlığın bazı olumsuz sonuçlara yol açabileceğini açıklayan bir derleme:

Tatil sezonu, dekorasyonlar, ziyafetler ve hediyelerle dolu olması nedeniyle insanları harcama yapmaya teşvik ediyor. Ancak bu sadece keyifli bir etkinlik olarak kalmayabilir, aynı zamanda olumsuz sonuçlara da neden olabilir. Dr. Ashish Bhatt, "Şu anda satışlar var ve birçok insan bu satışlarda taşınmış gibi hissediyor. Ancak bu devam eder ve finansal veya ilişki sorunlarına neden olursa, o zaman gerçekten bir bağımlılığı taklit eder" diyor.

Uzmanlara göre alışveriş, bir bağımlılık olarak teşhis edilmese de, bağımlılığa benzer bir döngüyü takip edebilir. İnsanlar bazen harcamalarını kontrol edemezler ve alışverişle ilgili endişeler hissetmeye başlarlar. Bunu aldıklarında iyi hissederler, ancak bu yüksek his kaybolduğunda tekrar alışveriş yapma ihtiyacı duyarlar.

Beyinlerimiz, alışveriş yapmanın ödül sistemine beslenmesi nedeniyle bu aktiviteyi keyifli bulur. Dr. Ann-Christine Duhaime, "Eğer bir şey eğlenceliyse, bu genellikle ödül sistemimizin çalıştığının bir göstergesidir" diyor. Alışveriş yapmak, beyinde dopamin adlı "iyi hissettiren" bir kimyasalın salgılanmasına neden olur.

Tatiller, satışlar ve çeşitli indirimlerle birlikte geldiğinde, insanlar alışveriş yapma isteğiyle daha da motive olurlar. Ancak uzmanlar, alışverişin kısa vadeli ödüllerle sınırlı olduğunu ve harcamaların ardından genellikle bir hayal kırıklığı yaşandığını belirtiyor.

Alışverişin sadece keyifli bir etkinlik olmanın ötesinde olumsuz sonuçlara yol açabileceği bir gerçektir. Bu nedenle, insanlar alışveriş alışkanlıklarını ve tatil harcamalarını gözden geçirerek, daha anlamlı ve daha kontrollü bir tatil sezonu geçirebilirler.