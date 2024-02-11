Haber: Damla Oya Erman

Başkan Joseph Tsai, kazanç konferansı sırasında "Zorlu piyasa koşulları göz önünde bulundurulduğunda" grup olarak Cainiao (lojistik birimi) ve Freshippo (market zinciri) için başlangıç ​​halka arzları (IPO) için zamanlama konusunda "acele etmediklerini" söyledi.

"Şu anda piyasa koşulları, bu işletmelerin gerçek içsel değerini gerçekten yansıtabileceğimiz bir durumda değil," dedi.

Alibaba, Eylül ayında Cainiao'yı bir IPO'da ayırmayı planladığını duyurmuştu. Süpermarket zinciri Freshippo'nun listeleme planları, Reuters'ın bildirdiğine göre Temmuz 2022'ye kadar uzanıyor.

Bu haber, şirket için zorlu bir döneme denk geldi. Aralık ayında, şirketin rakibinin muhteşem performansı Alibaba'da bir hareketlilik yarattıktan sonra üst düzey kadrolarını yeniden düzenledi.

Birkaç hafta önce, kurucu ortak Jack Ma, rakip PDD'nin (PDD) arkasındaki grup olan Çin çevrimiçi alışveriş devi Pinduoduo ve ABD merkezli perakende başlangıç ​​şirketi Temu'nun çarpıcı başarısının Çin'in e-ticaret endüstrisini sarsmasının ardından şirkette "değişim" çağrısında bulundu.

Alibaba'nın çeyrek dönemlik kazançları, bu eğilimi yansıtıyor gibi göründü. Şirketin Aralık ayında sona eren çeyrekteki 36.7 milyar dolarlık satışı, bir önceki yılın aynı dönemine göre %5 artışla gerçekleşti ve Refinitiv tarafından yapılan bir analist grubunun beklentilerinin hafif altında kaldı.

Şirketin net geliri, şirketin açıklamasına göre operasyonlarından gelen "gelirde azalma" nedeniyle yalnızca 2 milyar doların biraz üzerine düştü ve bu da %77'lik bir düşüşe işaret etti.

Şirketin, işine ve nakit akışı görünümüne olan güvenini göstermek amacıyla duyurduğu 25 milyar dolarlık hisse geri alım programı da yatırımcıların ilgisini çekmedi. Alibaba'nın New York'ta işlem gören hisseleri Çarşamba günü %5.9 düşüşle kapandı.

Citi analisti Alicia Yap, Perşembe günü yayımlanan bir araştırma raporunda, "Pazar pozisyonunu güçlendirmek için proaktif ... yaklaşımı alkışlarız, ancak yoğun rekabet ve zorlayıcı makro rüzgarlarla, herhangi bir olası hisse kazancının muhtemelen zaman alacağını" yazdı.

Mart 2023'te, Alibaba, Ma'nın şirketi kurduğu günden bu yana en büyük yeniden yapılanmasını duyurdu. Bulut, e-ticaret, lojistik, medya ve eğlence gibi altı ayrı birime ayrıldı; her biri kendi CEO'su ve yönetim kurulu üyeleri tarafından denetleniyor ve çoğunluğu ayrı listelemeler veya fon toplamaları yapma yetkisine sahip.

O zamandan beri, New York'ta listelenen hisselerinin değeri %25 oranında düştü.