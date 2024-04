Ülker Stadı'nda gerçekleştirilen genel kurul toplantısına gerekli çoğunluk olan 22 bin 588'in üzerinde sarı-lacivertli üye katılım sağladı.

Toplantıda açılış konuşmasını yapan Fenerbahçe Kulübü Başkan Vekili Erol Bilecik, tarihe geçen bir gün yaşandığını, çoğunluğun sağlanması için gereken sayıyı da geçtiklerini vurguladı.

Gayrettepe'de yaşanan yangında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet dileyen Bilecik, sözlerine şöyle devam etti:

"Bugünü iyi not edin. İleride bir gün hepinizin bugünü gururla hatırlayacağını 'Ben de oradaydım' diyeceğinizi biliyoruz. Bugün hakkımızı aramak için ayağa kalkacağımız gün. 'Fenerbahçe oyunun içinde ancak yarışın dışında kalsın' diyorlar. Fenerbahçe girdiği her oyuna yarışı kazanmak için girer, alnının teriyle de o yarışı kazanır. Son zamanlarda etkisinin artırıldığını gördüğümüz yaşadığımız bu olaylar, kulübümüzün manevi benliği açısından büyük bir tehdit oluşturuyor. Bu gidişata dur demek için bir aradayız. Haksızlıkları sorgulamak ve ortak karar vermek için bir aradayız. Bizi buraya getiren şey, Trabzonspor maçında yaşadıklarımız değildir. Ancak Trabzonspor maçında futbolcularımıza yapılan linç girişimleri bardağı taşıran son noktadır. Her insanın yeter dediği bir nokta var. Bize yapılan haksızlıkları yarına da bırakmayacağız, kimsenin yanına da bırakmayacağız."

Erol Bilecik'in açılış konuşmasının ardından kongreyi yönetmesi için genel kurul başkanlık divanına, aynı zamanda Fenerbahçe Yüksek Divan Kurulu Başkanı olan Uğur Dündar seçildi.

Toplantının ana gündem maddesi şu şekilde:

"17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi."

Başkan Ali Koç, olağanüstü genel kurulda açıklamada bulundu

Ülker Stadı'nda düzenlenen toplantıda açılış konuşmasının ardından sahneye gelen Koç, Fenerbahçe'nin Türkiye'nin en büyük ailesi olduğunu belirtti.

Kongrenin olağanüstü yoğunlukta gerçekleştiğini vurgulayan Koç, "Böylesine bir günde hafta içi ramazan ayı olmasına rağmen, çok kısa sürede çağrı yapmış olmamıza rağmen bu şekilde tribünleri doldurmanız olağanüstü. Bu sayıyı yakalamamızı istemeyen, dua eden düşmanlarımızın yanında dost bildiklerimiz de vardı. Dosta güven, düşmana korku salan bir tepki verdiniz, sizlere helal olsun." ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe'nin çok uzun yıllar spor dışında birçok alanda mücadele etmek zorunda bırakıldığını aktaran Koç, şöyle devam etti:

"Trabzonspor ile dünyanın normal hiçbir ülkesinde tamamlanmasına izin verilmeyecek bir müsabakayı bir kez daha oynamak zorunda bırakıldık. Birçok kez yaşadığımız gibi bir kez daha planlı ve organize zorbalıkla şampiyonluğumuz elimizden alınmaya teşebbüs edilmiştir. Korkarım ki bu teşebbüsler sezon sonuna kadar da devam edecektir. Bu yaşananlar, birazcık vicdanı olan herkesi rahatsız edecek boyuttadır. Toplanmamızın asıl sebebi sadece o maç değil, çok ama çok daha fazlasıdır. Son maçta kaybettiğimiz şampiyonluk, sözde şike kumpası, otobüsümüzün kurşunlanması, ittifaklarla şampiyonluklarımızın çalınması, standart dışı hakem yönetimleri, TFF ve kurullarının çifte standart yaptırımları, başarı için her yol mübahtır anlayışıyla kin ve nefret kusan bazı rakipler ve bunlara müsemma gösterenler ve sayamayacağımız çok daha fazlası bizlere gerçek anlamda yeter dedirtti hem de gerçek anlamda yeter, bildiğiniz yeterlerden değil. Biz camia olarak akıl almaz bir sabır gösterdik. Sağduyu ile yıllarca bize yapılan haksızlıkları haykırdık. Ülkemizi planlı bir şekilde daha evvel de yaptıkları gibi bugün de futbol üzerinden kaosa sürüklemeye çalışanlar var dedik ama ne sesimizi duyan var ne utanan ne de sıkılan..."

Sarı-lacivertli camianın 20 yıldır büyük haksızlıklara maruz kaldığını anlatan Koç, "Bu duruma isyan etmemek insan doğasına, fıtratına, hayatın olağan akışına aykırıdır. Şu Trabzonspor maçında yaşadıklarımıza değinmek istiyorum çünkü bizler için bardağı taşıran son damla oldu. Çünkü bu maçta, maç sonrasında yaşananlar organize ve planlı bir şekilde gerçekleşmiştir. Bu herhangi bir futbol maçında yaşanan olaylardan ibaret değildir. Açık ve net söylüyorum, kim üstüne alınırsa alınsın, bu duruma göz yumulmuş, müsaade edilmiştir." diye konuştu.

Ali Koç, Trabzonspor maçında gergin geçeceği bilindiği halde tedbir alınmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Trabzon'da yaşanan güvenlik zafiyeti hafife alınacak bir konu değildir. Tribünlerin en görünür yerinde oturan maskeli taraftarlar nasıl oluyorsa göz ardı edilmiştir. Karadeniz insanına pek çok sıfat addedebilirsiniz, bunlardan biri de 'Mert'tir. Mert olan insanlar tribünde maskeyle durmazlar. Yüzlerce kişi futbolcularımıza saldırmak için sahaya girmiştir. Sadece 12 kişi tutuklanmış ve sadece 5 kişi gözaltındadır. Buna rağmen 3 oyuncumuz ve 2 çalışanımız disiplin kuruluna sevk edilmiştir. Trabzonspor maçları gergin geçer ama bu maçta su, patlayıcı ve yanıcı maddeler sahaya atılmıştır. Maçta her dakika gerginlik artmıştır. Gerekli güvenliği sağlaması gereken kişiler, maçı iptal etmesi gereken hakem, federasyon, hayatlarına hiçbir şey olmamış gibi devam ederken, bazı rakiplerimizin de yaratmaya çalıştığı kamuoyu baskısı sayesinde kendilerini linçten kurtarmaya çalışan futbolcularımız, TFF tarafından PFDK'ye sevk edilmiştir. İşte böyle bir Türkiye'de rekabet etmeye çalışıyoruz."

Fenerbahçe Kulübü Başkanı, futbolcularına ceza verdirmeye çalışan rakipleri olduğunun da altını çizerek, şunları aktardı:

"Tek önceliği futbolcularımıza ceza verdirtmeye çalışan bazı rakiplerimizi de not ettik. Ancak bir tanesi var, lugattaki kelimelerin insan versiyonları olsa, bu, yalanın insan versiyonu olurdu. Yanında bir de suç makinesi, terbiyesiz utanmadan televizyona çıkıyor. Trabzon'da yaşanan olaylar için sadece 'Olmamalıydı' deyip, 15 dakika bizim futbolcularımıza nasıl ceza verilmesi gerektiğini, o yarım aklıyla satır arası mesajlarla vermeye çalışıyor. Koskoca camiana yaptığın kontratlarla, verdiğin bilgilerle zaten yalanı dibine kadar soktun, bakalım nereye kadar. Ama Fenerbahçe seni de not etti. Sen 3-5 gün camianda söylediklerinden dolayı popüler olabilirsin ama her gece yatarken bizi düşün. Özellikle de benim başkanlığım bitince."

Yaşananların ardından geçmiş olsun mesajı alamadıklarını da belirten Koç, "Şampiyonluk hedefimize ilk taş koymayı Pendikspor maçında denediler. Orada hedefe ulaşamadılar. Batshuayi'nin son dakika golüyle Trabzonspor maçında da şampiyonluk yolculuğumuza engel koyamadılar. Ama sanmayın ki teşebbüs etmeye devam etmeyecekler. Yöneticiler arasında bir sıkıntı yok, maç 2-0 gidiyor, şöyle bir gerginlik söz konusu. Ama başka bir İstanbul takımına 5-1 yenilince böyle bir görüntü yok." değerlendirmesinde bulundu.

"Ligden çekilmeyi genel kurula kadar masadan kaldırıyoruz"

Ülker Stadı'nda düzenlenen toplantıda verilen iftar arasının ardından açıklamalarına devam eden Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, hayatını kaybeden eski Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi Başkanı Togay Bayatlı'ya başsağlığı diledi.

Olağanüstü genel kurulda alınması gündeme gelen kararlarla ilgili açıklamalarda bulunan Ali Koç, şöyle devam etti:

"Ligden çekilelim, onu yapalım, bunu yapalım... Ama biz ligden çekilirsek kimin otobüsüne kurşun atacaklar? Biz ne boyun eğeriz, ne de şampiyonluklar, kupalar uğruna inandığımız ilkelerden en ufak taviz vermeyiz. İki alternatifimiz var. Herkes bir alternatife odaklandı. Birisi hiçbir şey yapmamak, biri de futbol faaliyetlerini askıya almak. Biz artık hiçbir şey yapmamaktansa bundan sonraki süreçte itiraz bayraklarını kaldırarak, her gün ölmektense bir gün ölmenin daha iyi bir yol olacağını düşünerek sizlerin huzuruna çıktık. Bugün burada ne sonuç çıkarsa çıksın, biz yönetim kurulu olarak elimizden gelen tüm çabayı, hayata geçirmek için sarf edeceğiz. En uç opsiyonlardan birisi olan ligden çekilme... Hepinizi anlıyorum, 'Bu tiyatronun figüranı olmayalım.' diyorsunuz. En başta da ben söylüyorum ama figüran olmamakla, meydanı boş bırakmak arasındaki dengeyi iyi düşünmek gerekiyor. Yaptığımız bütün görüşmelerde en az tercih edilen, tercih edilenler arasında en son opsiyon olarak değerlendirilen, ligden çekilme oldu. Neden ben burada muhatap olduğum adamlarla bir alt ligde muhatap olayım? Bu opsiyonu 3 ay sonraki genel kurula kadar masadan kaldırıyoruz. Edin Dzeko'ya, Tadic'e, Mert Hakan'a buradan sesleniyorum; sizin istediğinizi genel kurul da istiyor. Çıkın ne yapacaksanız yapın ve o şampiyonluğu bize getirin."

"(Süper Kupa) Bu maça 19 yaş altı takımıyla çıkma opsiyonunu sizlere sunacağız"

Şanlıurfa'da 7 Nisan'da Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan 2023 Süper Kupa finali hakkındaki açıklamalarıyla devam eden Ali Koç, daha önce taraftarlara 2 kez kupa için seyahat programı yapmama çağrısında bulunduğunu hatırlatarak "2 Nisan akşamına kadar 'Urfa seyahati programı yapmayın, bilet almayın.' dedim. Aynı çağrıyı tekrar yapıyorum, lütfen Urfa'ya seyahat planı yapmayın, Süper Kupa biletlerini rezerve etmeyin." ifadelerini kullandı.

Süper Kupa finaliyle ilgili iki opsiyonları olduğunun altını çizen Ali Koç, şöyle konuştu:

"Burada iki opsiyonumuz var; birisi hiç çıkmamak. İkinci opsiyonumuz 19 yaş altı takımıyla sahaya çıkmak. Büyüklerimizden aldığımız görüş, radikal bir tepki olacaksa Süper Kupa'yla başlamamız gerektiği yönündeydi. Ben buna sonuna kadar katılıyorum. Sen bize 'Ülke puanı, vatan, millet, Sakarya, yeni bir tarih belirleyelim.' diyeceksin, sonra 'Rakibiniz kabul etmedi.' diyeceksin. Sonra da 'İsterseniz ligdeki Fatih Karagümrük maçını erteleyelim, ona rakibiniz karışmıyor.' diyeceksin. Sen kupa finalini belirlemek için 15 Mart'ı beklemedin. 15 Mart'ta tur atladık. Zaten lanetli midir nedir bu Süper Kupa, bir türlü dikiş tutturamadı. Avrupa'da bizim rakibimiz olan federasyonlar takvimi değiştirecek, bizim federasyonumuz 'Ülke puanı, vatan, millet, Sakarya.' derken, Fenerbahçe'nin Avrupa yoluna taş koyacak."

Süper Kupa finaline çıkılmaması durumunda önümüzdeki sezon Türkiye Kupası'na ve Süper Kupa'ya katılamayacaklarının bilgisini veren Ali Koç, "Mali açıdan çok büyük bir bedeli var mı bilmiyoruz? Geliri yok onu biliyoruz. Bütün organizasyon için yapılan masrafları karşılamak zorundayız. Organizasyon iptaliyle Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) karışabileceği her türlü zararı karşılamak zorunda olabiliriz. Urfa Stadı'nda yıllardır yanılmıyorsam top oynanmıyor. Allah bilir oranın temel atma parasını da bizden isterler. Bu maça 19 yaş altı takımıyla çıkma opsiyonunu sizlere sunacağız." açıklamasını yaptı.

Ali Koç, genel kurul üyelerinin 19 yaş altı takımıyla maça çıkılma opsiyonuna tepki göstermesi üzerine de "Bu ıslıklamalardan anladığım, 19 yaş altıyla çıkacağımıza hiç çıkmayalım. Bizim de tercihimiz bu ama işin hukuki tarafında onlara bu malzemeyi veremeyiz. Dolayısıyla birazdan sizden yetki isteyeceğiz." diyerek konuşmasına devam etti.

"En az 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamamız gerektiği düşüncesindeyiz"

Başkan Ali Koç, bir diğer opsiyonlarının da önümüzdeki sezondan itibaren 2 sezon boyunca Türkiye Kupası'na katılmamak olduğunun altını çizerek şunları söyledi:

"En az 2 sezon Türkiye Kupası'na katılmamamız gerektiği düşüncesindeyiz. Burada da 3 ay ila 1 yıl hak mahrumiyeti cezası söz konusu. Türkiye Kupası'ndan elde edilen ticari gelirler iade edilecek, zaten külliyen zarar. Önümüzdeki sezon yeni bir format olacak, bunu Fenerbahçe'siz yapsınlar. Gariptir ki mali kayıptan çok tasarruf edeceğimiz bir tablo ortaya çıkıyor. Süper Kupa'yla ilgili tribünlerin reaksiyonuyla ilgili kararsız kaldım. Çıkmayalım deyince mutlu oldunuz, 19 yaş altıyla çıkalım deyince başka bir hisse kapılmış olabilirsiniz."

Trabzonspor ile deplasmanda oynanacak maçlar hakkında da bir opsiyonun kendilerine geldiğini dile getiren Koç, "Trabzon'daki faili meçhul olay çözülene kadar maçlara gitmeyelim opsiyonu var. Bu opsiyon bizim için aklımıza yatan bir opsiyon ancak sadece 3 puan değil 6 puan eksiliyor onun için yarışı olumsuz etkiliyor." diye konuştu.

TFF'nin istifaya çağrılması sürecinin başlatılmasının istendiğini de vurgulayan ekleyen Ali Koç, sözlerini şöyle tamamladı:

"Federasyon ve kurulları anladığımız bir anlamda seçim yapana kadar federasyonunun hiçbir seçimine katılmamamız isteniyor. 1959 öncesi şampiyonluklar için olumlu veya olumsuz derhal cevap verilmesi isteniyor. 2011 Süper Kupası'nın Beşiktaş ile en kısa zamanda oynanması isteniyor. Yayın havuzundan çıkmamız isteniyor, keşke çıkabilsek ama kanunen mümkün değil. Ne kadar içine çekilmek istensek de Fenerbahçe'nin siyasetle hiçbir alakası yoktur ama devletimiz, hakkımızı korumak için gözümüzü kırpmayacağımız bilmelidir. Devletimizin bu camiaya çok ciddi maddi manevi borcu vardır. Yapayalnız, tek başımıza bu terör örgütünü duvara toslattık. Fenerbahçe'ye pek çok kumpas yapıldı ama ayakta kalabilen tek kurum Fenerbahçe’ydi. Bugün benzer sınavdan geçiyoruz, dimdik ayakta durmalıyız. Ülkemize, devletimize, siyasetçilerimize bir kez daha seslenmek istiyorum, 2011’de 'Ne şikesi memleket elden gidiyor.' dedik, ciddiye almadınız. 2024'te nisan ayında bir kez daha hatırlatıyor ve ikaz ediyoruz, futbol üzerinden bir yapı ülkemizi kaosa götürmeye çalışıyor, bunu da Fenerbahçe üzerinden yapmaya çalışıyor. Bu sefer göz ardı etmeyin lütfen ciddiye alın."