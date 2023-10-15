Haber: Elif Hayvalı

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, sosyal medya hesaplarından önce İngilizce, ardından Türkçe paylaştığı mesajda “Dünya liderlerini ve uluslararası toplumu bu insani krizi ve yaşanabilecek daha fazla vahşeti engellemeye çağırıyorum” dedi.

Babacan’ın paylaştığı ifadeler şöyle;

“Maalesef Gazze Şeridi'nden endişe verici haberler almaya devam ediyoruz. İsrail Ordusu, Gazze'nin kuzeyinde yaşayan Filistinlilere 24 saat içinde bölgenin güneyine geçmelerini dayatıyor. Gazze'nin kuzeyinde yaşayan 1.1 milyondan fazla nüfusun zorla yerinden edilerek bölgenin boşaltılması, göz ardı edilemeyecek ve apaçık bir insani felakettir. Bu vesileyle dünya liderlerini ve uluslararası toplumu bu insani krizi ve yaşanabilecek daha fazla vahşeti engellemeye çağırıyorum. Sivilleri korumak, istikrarı teşvik etmek ve bölgedeki çatışmaya barışçıl bir çözüm bulmak hepimizin ortak sorumluluğudur.”