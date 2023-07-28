Haber: Mert Osman Erman

Perşembe günü Merkezler for Hastalık Kontrolü ve Önleme (CDC) tarafından yayınlanan yeni veriler, alfa-gal sendromu vakalarında keskin bir artış olduğunu gösteriyor.

Bu alerji, çeşitli et ve hayvansal ürünlere karşı potansiyel olarak hayati tehlike oluşturan bir reaksiyona yol açıyor.

ABD'li bilim insanları alfa-gal'i, yalnız yıldız kenenin salyasına kadar izlemiştir.

Bu kene beyaz leke ile tanınır ve çoğunlukla ABD'nin güney ve doğu bölgelerinde bulunur. Ancak uzmanlar, iklim değişikliği nedeniyle yayılım alanlarının genişlediğini uyarıyorlar.

Amerikan yalnız yıldızı, resmi adıyla Amblyomma americanum, kan emici ısırıkları, bazı et ve memelilerden yapılmış hayvansal ürünleri tüketen kişilerde hastalığa neden olabilir.

Alfa-gal sendromu olan kişiler için tehlikeli yiyeceklerin listesi arasında domuz eti, sığır eti, tavşan eti, kuzu eti, geyik eti, jelatin, süt, bazı süt ürünleri ve belirli ilaçlar bulunmaktadır.

Bu az anlaşılan sendromdan kaynaklanan semptomlar arasında mide krampları, ishal, kurdeşen ve ölümcül anafilaksi tetikleyebilecek nefes darlığı bulunur.

Vücudun eti ne kadar yavaş sindirdiği nedeniyle semptomları belirlemek çok zor olabilir.

CDC'ye göre, 2010'dan bu yana 110.000'den fazla vaka tespit edildi. 2017'den 2021'e kadar vakaların sayısı yılda yaklaşık 15.000 arttı.

Teşhis koyması ne kadar zor olabilir, CDC, alfa-gal nedeniyle toplamda 450.000 Amerikalının et alerjisi geliştirebileceğini söylüyor.

Geçen yıl yapılan 1.500 doktor ve sağlık çalışanının anketine göre, bunların %42'si alfa-gal'i hiç duymamıştı.

Perşembe günü CDC tarafından yayınlanan ankette, gruptakilerin üçte biri hastalığı teşhis etme konusunda "çok güvenli değilim" dedi. Sadece %5'i "çok güvenliyim" dedi.

Bu sendrom 2008'de tesadüfen keşfedildi, çünkü ABD'li araştırmacılar kanser tedavisinde kullanılan bir ilacı test ederken beklenmedik sonuçlar buldular.

Avustralya'nın Sidney bölgesinde Ixodes holocyclus - yani felç kene - benzer et alerjilerine neden olmuştur.

Uzmanlar, insanlara dışarıda vücutlarını düzenli olarak kene ısırıkları için kontrol etmelerini ve vücutlarını örtmelerini önerirler. Kene ısırıkları Lyme hastalığı gibi birkaç tehlikeli hastalığa neden olabilir ve daha sıcak aylarda daha yaygındır.

CDC, dışarıda olan insanların DEET içeren böcek kovucu veya permethrin adı verilen bir kimyasalla giysilerini önceden işlemelerini kullanmalarını tavsiye ediyor.