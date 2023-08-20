Aydın

Nazife-Haydar Yergezen çiftinin albinizmli (Halk arasında albino olarak adlandırılan, saçta, deride ve gözlerde rengi belirleyen melanin pigmentinin eksikliğiyle ortaya çıkan genetik farklılığa sahip bireyler) ve görme engelli olarak doğan çocukları Ceren Yergezen, 9 yaşında öğretmenlerinin yönlendirmesiyle yüzme sporuna başladı.

Kendisini geliştiren Ceren, okullar arası yarışlarda elde ettiği derecelerin ardından ulusal müsabakalarda da adından söz ettirmeyi başardı.

Ceren, kulaç attığı yerel ve ulusal yarışmalarda 100'ün üzerinde madalyaya ulaştı.

Son olarak geçen hafta düzenlenen Görme Engelliler Türkiye Şampiyonası'nda 6 dalda altın madalya kazanan genç yüzücü, 2024 yılında yapılacak Avrupa Para Yüzme Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecek milli takıma seçildi.

Aydın Büyükşehir Belediyesi Atatürk Spor Kompleksi'nde Kılıçbalığı Yüzme İhtisas Spor Kulübünün sporcusu olarak çalışmalarına devam eden Ceren, Avrupa'daki organizasyon için hazırlık kulacı atıyor.

"Yüzmek benim hayatımın bir parçası"

Ceren, yüzme öğrenmek için başladığı sporda bir anda kendisini profesyonel yüzücü olarak bulduğunu söyledi.

Yüzmeyi çok sevdiğine dikkati çeken Ceren, "Yüzmek benim hayatımın bir parçası oldu. Yüzerken kendimi özgür hissediyorum. Türkiye şampiyonlukları aldım, Avrupa 4'üncüsü oldum. Çok gurur verici bir şey hem benim adıma hem ailem adına. Hedefim Avrupa'da başarı almak, oradan da olimpiyatlara gitmek. İsteyince herkes başarabiliyor. İstemeniz ve çalışmanız yeterli." ifadelerini kullandı.

Antrenör Güneş Salık: "Engelleri aşması bizim için çok önemli"

Antrenör Güneş Salık ise Ceren'in bu sporu çok severek yaptığını, onun emeğine ve azmine saygı duyduğunu dile getirdi.

Bu kez Avrupa'ya şampiyonluk için gideceklerini aktaran Salık, "Avrupa'dan iyi bir dereceyle olimpiyat barajlarını geçip olimpiyatlara katılmak ilk hedefimiz. Biz normal görebilirken, bile bazı yapamadığımız şeyler varken engelleri aşıyor Ceren. Engelleri aşması bizim için çok önemli, ülke için çok önemli, diğer çocuklar için ilham kaynağı. Şu anda bütün takım sporcuları Ceren ile gurur duyuyor ona bakarak örnek alıyor 'biz de Ceren abla gibi Türkiye şampiyonu olmak istiyoruz' diyorlar." değerlendirmesinde bulundu.

AA