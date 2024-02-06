Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde gerçekleşen imza töreninde konuşan Kulüp Başkanı Hasan Çavuşoğlu, İngiltre'den Nottingham Forest takımından Kore Milli Takımı'nın kaptanlarından Ui-Jo Hwang'ı sezon sonuna kadar kadrolarına kattığını söyledi.

Santrfor mevkinde oynayan Hwang'in kulübe faydalı işler yapacağına inandığını anlatan Çavuşoğlu, "Scout ekibimiz, iki sene önce kendisini takip etmişti. Mali yönden kulübümüzün alabileceği bir oyuncu değildi. Şimdi ligin ikinci yarısı için kiralık alabildik." dedi.

Çavuşoğlu, imkanlar ölçüsünde bir transfer daha yapabileceklerini dile getirerek, takımdan ayrılacağı öngörülen bir futbolcularının şu an için olmadığını kaydetti.

Ui-jo Hwang ise başta kulüp başkanı olmak üzere kendisine gösterilen ilgi için teşekkür etti. Gösterilen ilgiden memnun olduğunu anlatan 31 yaşındaki Güney Koreli futbolcu şöyle konuştu:

"Ben sahada, antrenmanda, maçta her yerde elimden gelenin en iyisini yapıp takıma katkı sağlamaya çalışacağım. Bir an önce takıma katılmak için sabırsızlanıyorum. Geç bile kaldığımı düşünüyorum. Bir an önce bu takıma katılıp kulüpteki herkes için, hocalar için, taraftarlar için elimden gelenin en iyisini yapıp maçlar kazanmaya yardımcı olmak istiyorum."

Hwang, milli takım arkadaşı Kim Min-Jae ile son zamanlarda olmasa da daha önceden Türkiye ligini konuştuklarını dile getirerek, "Türkiye'nin çok zor, rekabetçi ve iyi bir lig olduğunu söylemişti. Ben de bu ligde mücadele etmek için çok heyecanlıyım." ifadelerini kullandı.

Açıklamaların ardından Ui-jo Hwang, kendisini sezon sonuna kadar turuncu-yeşilli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladı.

Premier Lig ekiplerinden Nottingham Forest'in Güney Koreli milli oyuncusu Ui-jo Hwang, son olarak İngiltere Championship ekiplerinden Norwich City'e kiralanmıştı.