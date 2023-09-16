Cengiz Aydoğan Spor Tesisleri'nde düzenlenen törene, kulüp başkanı Hasan Çavuşoğlu da katıldı.

Transferin son gününde stoper Nuno Lima, sol kanat oyuncusu Pione Sisto ve santrafor Sergio Cordova'yı renklerine bağladıklarını ifade eden Çavuşoğlu, "Sisto, Danimarka liginden geldi. 10 numara ve sol kanat pozisyonda da oynayan yetenekli biri. Bizler ve kendisi için hayırlı olsun diliyoruz. Alanyaspor'a katkı sağlayacağına inancımız tam." dedi.

Portekiz ligden aldıkları Lima'nın takip ettikleri ve istedikleri bir oyuncuyu olduğunu dile getiren Çavuşoğlu, "Kendisinin ileriye dönük çok iyi işler yapacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Üçüncü transferle ilgili de bilgi veren Çavuşoğlu, Cordova'yı Amerika liginden kadrolarına kattıklarını belirterek, "Önemli bir futbolcu. Kulübümüze katkı sağlayacağına inanıyorum. Hedefleri var ve bu hedefleri de gerçekleştirecek performansı göstereceğine inanıyorum. Bu hedeflerin gerçekleşmesi için o sahada, biz de yönetim kısmında çalışacağız." ifadelerini kullandı.

Futbolcuların görüşleri

Sol kanat oyuncusu Pione Sisto, törende yaptığı konuşmada, Alanyaspor'un verdiği fırsat için teşekkür ederek, "Güzel bir ülke ve güzel bir şehirde taraftarlarla buluşmak için sabırsızlanıyorum." dedi.

Stoper Nuno Lima ise transferini kariyerinde büyük bir adım olarak değerlendirdi.

Santrafor Sergio Cordova da kente gelmesinde yardımcı olanlara teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Beraber çok iyi işler yapacağımızı düşünüyorum. Hala gencim ve bu kulüpte kariyerimin zirvesini yapacağına inanıyorum. Kulüp olarak da hedeflere ulaşacağımıza inanıyorum. Buraya gelirken Türkiye ligini bilen arkadaşlarıma sordum. İyi bir lig olduğunu söylediler. Benim de burada kendimi geliştirebileceğim şekilde gözlemim var. İyi bir lige geldiğimi düşünüyorum."

Konuşmaların ardından 22 yaşındaki Portekizli stoper Nuno Lima ile 26 yaşındaki Venezuela uyruklu Sergio Cordova ile dörder yıllık, 28 yaşındaki Danimarka uyruklu sol kanat oyuncusu Pione Sisto ile 2 yıllık sözleşme imzalandı.

AA