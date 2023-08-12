Antalya

Deniz-kum-güneş üçlemesiyle, yerli ve yabancı turistlerin vazgeçilmez tatil adresi olan Alanya, alternatif turizm çeşitliliğiyle de öne çıkıyor.

Toros Dağları'nda doğan ve Dim Vadisi boyunca uzanarak Akdeniz'e dökülen ilçenin doğal güzelliği Dim Çayı, yaz aylarındaki sıcaklıktan kaçmak isteyenlerin alternatif tatil rotası haline geldi.

Dim Barajı'nın ardından yaklaşık 7 kilometre uzunluktaki çayın içinde ve etrafında hizmet veren 25'e yakın restoran, kamp ve piknik alanları tatilcilere alternatif eğlenceler sunuyor.

Dim Çayı'nda tatillerini daha eğlenceli hale getirmek isteyen turistler, restoran, kamp ve piknik alanlarındaki atlama kuleleri ve su kaydıraklarında, Akdeniz'in bunaltıcı sıcağından kurtuluyor.

Sıcaklığın 30 derecenin altına düştüğü bölgeye gelenler, su üzerine kurulu çardaklarda, masalarda yemeklerinin tadını çıkarırken, aynı zamanda Dim Çayı'nın 4 derecelik suyunda serinleyebiliyor.

İlçenin en çok ziyaret edilen doğal güzelliklerinden Dim Çayı'na gelenler, özellikle hafta sonları yer bulmakta güçlük çekiyor.

Alanya Tanıtım Vakfı Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu, Alanya'da alternatif tatil olanakların başında Dim Çayı'nın geldiğini söyledi.

Dim Vadisi boyunca uzanan Dim Çayı'nın kent merkezinden farklı sıcaklık değerine sahip olduğunu belirten Dahaoğlu, "Zaman zaman sıcaklığın 45 dereceye kadar çıktığı ilçe merkezine birkaç kilometre uzaklıktaki vadide, sıcaklık 10-15 derece kadar düşebiliyor. Kentteki bunaltıcı havadan kurtulmak isteyenler, geldikleri Dim Çayı'nda, tatilini serin bir ortamda geçiriyor, sıcaklığı 4 dereceye kadar düşen suda yüzüyor." dedi.

Dahaoğlu, vadinin havasının yanında doğal güzellikleriyle de ciddi talep gördüğünü ifade ederek, çayın üzerindeki restoran, piknik ve kamp alanlarında, tatilcilerin tüm günü aktivitelerle geçirilebildiğini kaydetti.

Alanya'nın alternatif tatil rotasının Dim Çayı ile sınırlı olmadığını dile getiren Dahaoğlu, Alanya Kalesi, Dim Mağarası, Sapadere Kanyonu, Oba ve Kargı Çayı'nın, doğal güzellikler bakımından, tatilcilerin ilçede en çok ilgi gösterdiği noktalar olduğunu söyledi.

"Burası ayrı bir dünya, cennet"

Dim Çayı'nda 27 yıldır işletmesiyle hizmet veren Tuncay Kök ise 2 yıl önce günübirlik işletmeyi kamp alanına çevirdiğini söyledi.

İşletmesinin ilçe merkezine yakın olduğunu anlatan Kök, "Araç ile 5 dakikalık yoldan farklı bir dünyaya geliyorsunuz. Sıcaklık farkı 10-15 derece. Suyumuz da çok soğuk ayrıca güzel de ormanımız var." diye konuştu.

Dim Çayı'na gelenlerin daha çok yerli turist olduğunu dile getiren Kök, dünyanın her yerinden insanların da çaya geldiğini ifade etti.

Bölgenin Alanya'nın bir pırlantası olduğunu belirten Kök, "Elimizdeki elmasın farkına varmalıyız. Burayı korumalı ve gerekli özeni göstermemiz gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Dim Çayı gelenlerden Aşkın Umul, İstanbul'dan tatil için Alanya'ya geldiğini söyledi.

Dağlar arasında Dim Çayı üzerinde güzel piknik alanlarının olduğunu anlatan Umul, "Bol ve soğuk suyun olduğu yerde bulunmak ayrı bir zevk. Alanya'ya gelen her tatilcinin burayı mutlaka görmesi gerekiyor. Sahildeki sıcaklığı burada hissetmiyorsun. Buradaki suya girerek kendini yeniden doğmuş gibi hissedebiliyorsun. Burası ayrı bir dünya, cennet." değerlendirmesinde bulundu.

AA