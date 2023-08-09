Haber: Beyza Betül Cihan

Yaşanan bu üzücü olayda bir kişi hayatını kaybetti, bir diğeri ise ağır yaralandı.

Olay, yakın akraba olan iki kuzen arasında meydana geldi. Dayıları, bir kuzenin yeğenini kendi oğluyla evlendirmek istemesine rağmen, genç kızın abisi bu teklife onay vermedi. Akraba evliliğine karşı çıkan abisiyle dayıları arasında tartışma yaşandı.

Tartışma sonrasında dayıları, iki kuzeni sokak ortasında silahla vurdu. Yaşanan saldırı sonucunda Bilal Aslan adlı genç olay yerinde hayatını kaybederken, Derviş Aslan ağır yaralandı.

Olayın ardından saldırgan dayılar hızla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, saldırganları yakalamak için geniş çaplı bir araştırma başlattı.