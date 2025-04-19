98K’lık parkurda erkeklerde Ukraynalı sporcu 2:59:01.76’lık derecesiyle Anton Hrabovskyi, kadınlarda Gamze Ceyhan 3:24:29.51’lik derecesiyle birinciliği elde etti.

49K’lık parkurda erkeklerde Cengiz Güner 1:13:56.97’lik, kadınlarda Pınar Kurtoğlu 1:16:24.72’lik derecesiyle zirvede yer aldı.

Antalya Valiliği himayesinde AKRA Hotels ana sponsorluğunda AG Tohum desteği ile bu sene 7’nci kez gerçekleştirilen AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum, Kemer’in eşsiz güzelliklerinde düzenlendi.

Türkiye’nin önemli bisiklet destinasyonlarından Antalya’nın Kemer ilçesinde “Pedallar Döner, Dostluk Büyür” sloganı ile koşulan organizasyon, amatör yol bisikletçilerine unutulmaz bir yarış imkanı sundu. 10 ülkeden 500 sporcuyu bir araya getiren AKRA Gran Fondo’da sporcular iyilik ve dostluğa pedal bastı.

Argeus Travel & Events ve Yedi İletişim tarafından 2018 yılından bu yana düzenlenen organizasyon, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) ve Türkiye Bisiklet Federasyonu yönetmeliklerine göre gerçekleşti.

2 AYRI PARKURDA KIYASIYA MÜCADELE

AKRA Gran Fondo, 2 bin metreden fazla tırmanışa sahip 98 kilometrelik uzun “AKRA” parkuru ve 537 metreden fazla tırmanışa sahip 49 kilometrelik “AG Tohum” parkuru katılımcıların beğenisini topladı.

Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’nda startı; Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, Kemer İlçe Jandarma Komutanı Ömer Seyhan, Kemer Belediyesi Başkan Yardımcısı Mehmet Derya Baytekin, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Cansın Efir, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ramiz Barut, Fraport TAV Antalya Genel Müdürü Deniz Varol, Fraport TAV Antalya Genel Müdürü Gudrun Teloeken ve Yaşam Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özkan birlikte verdi. Yerli ve yabancı birçok kişinin takip ettiği start renkli görüntülere sahne oldu.

AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum; Gençlik ve Spor Bakanlığı, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Antalya Valiliği, Türkiye Bisiklet Federasyonu, Antalya Büyükşehir Belediyesi, Konyaaltı Belediyesi, Kemer Belediyesi destekleriyle, AKRA Hotels ana sponsorluğunda, AG Tohum, Corendon Airlines, Fraport TAV Antalya Airport, Diana Travel’in co-sponsorluğunda, Yaşam Hastaneleri sağlık sponsorluğu ve Shimano ve Salcano desteklerinde koşuldu.

DERECEYE GİRENLER

AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum’da dereceye giren sporcular belli oldu.

98K’lık AKRA parkuru;

(Erkekler)

1- Anton Hrabovskyi 2:59:01.76 (Asperox BikePedia Racing Team) (Ukrayna)

2- Gökhan Uzuntaş 3:01:40.58 (Mudanya Belediyesi) (Türkiye)

3- Aleksandr Apolosov 3:04:21.34 (HBFS) (Rusya)

(Kadınlar)

1- Gamze Ceyhan 3:24:29.51 (ISS Türkiye)

2- Şeniz Pamuk 3:33:24.04 (ISS Türkiye)

3- Züleyha Dikbaş 3:37:35.32 (Asperox BikePedia Racing Team) (Türkiye)



49K’lık AG Tohum parkuru;

(Erkekler)

1- Cengiz Güner 1:13:56.97 (Asperox Bikepedia Racing Team) (Türkiye)

2- Kamer Kanber 1:13:59.40 (Cyclimg Academy) (Türkiye)

3- Murat Uslu 1:14:02.34 (Büyükçekmece Bisiklet Kulübü) (Türkiye)

(Kadınlar)

1- Pınar Kurtoğlu 1:16:24.72 (Team ISS Academy) (Türkiye)

2- Buket Demirci 1:20:05.29 (BAU Cycling) (Türkiye)

3- Semahat Beyza Ersan 1:24:39.00 (Atalian Global Services)n (Türkiye)



ÖDÜLLER VERİLDİ

AKRA Gran Fondo Antalya powered by AG Tohum’da düzenlenen törenle dereceye giren sporculara ödülleri verildi.

Mustafa Ertuğrul Aker Parkı’ndaki törene; Antalya Vali Yardımcısı Ayhan Yazgan, Kemer Kaymakamı Ahmet Solmaz, Kemer Belediyesi Meclis Üyesi Cansın Efir, Kemer İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Ömer Seyhan, Kemer İlçe Emniyet Müdürü Furkan Gediktaş, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan, BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Başkanı Haydar Barut, BHM Otelcilik Yönetim Kurulu Üyesi Ali Ramiz Barut, Salcano Yönetim Kurulu Üyesi Yusuf Akgül, AG Tohum Yönetim Kurulu Başkanı Burak Gönen, Yaşam Hastaneleri Yönetim Kurulu Başkanı Cemal Özkan, Akdeniz Reklamcılar Derneği Başkanı Fulya Sarman, AKRA Hotels Operasyon Direktörü Asım Burak Kıpçak ve Fraport TAV Antalya Genel Müdürü Gudrun Teloeken katıldı.

Ödül töreninin ardından katılımcılara özel gerçekleştirilen çekilişle birbirinden değerli hediyeler sahipleriyle buluştu. Çekilişte; 10 adet Salcano Şehir Bisikleti, 2 kişiye Corendon Airlines - Yurtdışı Uçak Bileti, 2 kişiye Çift Kişilik Asmani Restaurant - Akşam Yemeği, 5 kişiye Veloturk Gran Fondo Çeşme by Salcano – Kayıt, 5 kişiye Cappadocia Cycling Festival – Kayıt, 5 kişiye PT Akademi - Fizyoterapi Seansı, 10 adet Cyclist Türkiye dijital dergi aboneliği dağıtıldı.

Bir yarış olma özelliğinin yanı sıra katılımcılara farklı aktiviteler de sunan AKRA Gran Fondo’da eğlence zirve yaptı. Corendon Sahne’nin canlı müzik performansı herkesi coşturdu.