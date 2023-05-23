HABER: KORAY KAMACI

Politalk Youtube kanalında her hafta Tarihçi-Yazar Koray Kamacı’ya konuk olan ve dış politikada çok önemli öngörüleri ve tespitleri ile göz dolduran Akademisyen-Yazar Doğan Akdeniz, yine çok önemli bir tespitte ve analizde bulundu. Sn. Doğan Akdeniz: ‘’ 2-3 Haziran’da Güney Afrika’nın Cape Town şehrinde yapılacak BRİCS Dışişleri Bakanları Toplantısında, Dolar’a karşı yeni bir ortak birimi belirleneceğini söyledi.’’ Ayrıca Sn. Akdeniz: Ağustos ayında yapılacak Devlet Başkanları Zirvesi öncesi BRICS üyesi ülkelerin yetkilileri, ticarette doları devre dışı bırakacak çalışmalara hız vereceğini belirtti. Devletlerin kendi para birimleri üzerinden ticareti yaygınlaştırmasının artacağına da dikkat çekti.

Ayrıca yeni ekonomik düzeninin Asya’dan kurulacağını belirten Sn. Doğan Akdeniz, ‘’Asya ve Çin’in yükselişi giderek hızlanmakta ve artmakta. Türkiye’de bu manada ekonomik dengesini şimdiden iyi kurmalıdır’’ dedi.