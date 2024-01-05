Özellikle 1 Ocak’tan itibaren Mısır, Etiyopya, İran, BAE ve Suudi Arabistan’ın BRICS’e katılması ile birlikte birliğin genişlemesi konusunda önemli noktalara değinen Doğan Akdeniz, Türkiye’nin de BRICS’e katılmasının çok önemli olduğunu ve bu konuda atılacak adımların geç olmadan atılması gerektiğini söyledi.

Doğan Akdeniz ayrıca şu açıklamalarda bulundu: ‘’ Türkiye geleceğin dünyasında Asya’nı yükselişinde önemli bir yer edinebilir. Çok açık bir şekilde görülmektedir ki; zenginlik doğudan geliyor. Türkiye yıllardır Batı ve AB yolunda yıllarını heba etti. Üstelik AB’nin sürekli Türkiye’yi taviz verdirmeye zorlaması ve bazen de üstü kapalı tehdit edip politik manevralar yapılması isteği gerçekten de kabul edilebilir bir şey değildir. Türkiye yönünü daha fazla Asya’ya Avrasya’ya çevirerek buradaki zenginliklerden faydalanabilir. İşte BRICS gibi Şangay İşbirliği Teşkilatı gibi Uluslararası kuruluşlara katılmak Türkiye için büyük bir fırsattır. Türkiye geç olmadan BRICS konusunda somut adımlar atmalıdır. Bu konuda Sn. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 2018 yılında Johannesburg’daki BRICS zirvesine katılmıştı. Bu Türkiye’nin yeni dönemdeki arayışları açısından çok önemli ve değerliydi. Ama maalesef bu konuda son zamanlarda bir reaksiyon göremiyoruz. Umarım İran, Mısır, Etiyopya, BAE ve Suudi Arabistan gibi ülkelerin katıldığı BRICS’e Türkiye geç olmadan katılır. Bu konuda etkin bir diplomasi şimdiden başlatılmalı. Türkiye bu tarihi fırsatı en iyi şekilde değerlendirmelidir.’’

BRICS grubunun genişletilmiş hali için bir isim açıklanmadı lakin grubun adının ‘’BRICS+’’ olacağı düşünülmektedir. Gelinen noktada gelecek dönemde BRICS adını belli ki çok daha fazla duyacağız.