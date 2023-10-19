Haber: Suat Ünal

Sabiha Sefer Ünal, bu eserinde tarihin tozlu sayfalarından günümüze uzanan, tarihi figürlerin ve bilgelerin en derin rüya deneyimlerini ışığa kavuşturuyor.

Fatih Sultan Mehmet'in gördüğü rüyadan, Ata- türk'ün son rüyasına; Evliya Çelebi'nin ilham dolu rüyalarından, Bediüzzaman ve Ebu Said'in manevi rüyalarına kadar, tarihin bu önemli dönemeçlerine ortak olacak, rüyaların sadece uykuda değil, tarihin akışında da ne kadar güçlü bir yer tuttuğunu gözler önüne seriyor.

Modern bilimin rüya üzerindeki araştırmalarına dair bulguların yanı sıra, rüyanın zaman kavramı üzerindeki etkileri de derinlemesine ele alınıyor.

Uyandığınızda saatlerce sürdüğünü hissettiğiniz ancak aslında saniyeler içinde gelişen bu benzersiz deneyimlere dair olan bu çalışma, rüyalara dair bilgilerinizi genişletecek.

Bu eserde rüyaların fizyolojik, psikolojik ve manevi açılar- dan incelenmesine, rüyaların tahminlere konu oluşturma ve ilham kaynağı olma özelliklerini, Doğu ve Batı'nın farklı yaklaşımlarıyla ele alınmasına tanık olacaksınız.