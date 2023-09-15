Kızılcahamam'da bir otelde "Güç AK Gençlikte Saklı" sloganıyla başlayan kampın açılış programına AK Parti Genel Sekreteri Fatih Şahin ve Genel Merkez Gençlik Kolları Genel Başkanı ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan katıldı.

İnan, burada yaptığı konuşmada, 1200 kişinin katılımıyla gerçekleştirdikleri kampın 4 gün süreceğini söyledi.

Kendileri için Kızılelma'nın Mayıs 2023 seçimlerinde partilerini iktidar yapmak olduğunu belirten İnan, bugün burada büyük bir zafer elde eden bir liderin gençleri olarak bulunduklarını ifade etti.

"Muhalefetin kurduğu distopyada kendisinin çalıp kendisinin oynadığını" dile getiren İnan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Distopyalarında gençlere de kendilerine göre bir rol biçtiler, 'Gençler AK Parti'yi devirecek.' dediler. 'Gençler Recep Tayyip Erdoğan ile ünsiyet kuramaz.' dediler. Gençleri tavlayabilmek adına türlü türlü şaklabanlıklar yaptılar. Kamera karşısına geçtiler, evlerinden video çektiler, trollük yaptılar, trollere konuk oldular. Tüm bu sanal işlere inanarak gençleri kazanacaklarını zannettiler. Fakat özellikle Cumhurbaşkanı'mızın ve AK gençliğin gençlerle olan ünsiyetini, bağını görünce bu sefer o distopyaları çökmeye başladı. Çünkü bilmiyorlardı ki AK Parti ve Recep Tayyip Erdoğan, gençlerin en çok güvendiği parti ve liderdir."

"Sanal kaybetti, sahicilik kazandı"

Bugüne kadar Türkiye'nin ilerleyişini, mücadelesini, atlattığı badireleri gençlerin iyi bildiğini vurgulayan İnan, AK Parti'nin, Türkiye'de gençleri anlayabilen ve onların meselelerine çözüm üretebilen "yegane oluşum" olduğu değerlendirmesinde bulundu.

Muhalefetin bunu anlayınca "kodlarına ve 1990'ların siyasetine geri dönerek" gençlere popülist vaatlerde bulunduklarını kaydeden İnan, sahada ve masada güçlü durunca, gençleri "tavlamaya" çalışan siyasetçilerin "kağıttan kaplan" olduklarının ortaya çıktığını söyledi.

Sosyal medyada bot hesaplarla PR çalışmaları yaparak gençlerin desteğini alacaklarını düşünenlerin günün sonunda hüsrana uğradığını aktaran İnan, tüm gençlerle iletişime geçerek sorunlarına çözüm arayan AK Parti'nin gençlerden büyük destek aldığını dile getirdi. İnan, "Sanal kaybetti, sahicilik kazandı." ifadesini kullandı.

"Yerel seçimler için kolları sıvadık"

Meclis'e en çok genç milletvekili gönderen parti olduklarını belirten İnan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kendilerine olan güvenini boşa çıkarmadan şimdi yerel seçimler için "kollarını sıvadıklarını" anlattı.

Mayıs ayındaki seçim kampanyası döneminde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile aralarında geçen bir diyaloğu aktaran İnan, şöyle devam etti:

"Cumhurbaşkanı'mız 2023 seçimlerine giderken kampanya çalışmasına sağ olsun bizleri de dahil etti. Tabii bu da diğer siyasi partilerin ucundan kıyısından yaklaşamayacağı çok büyük bir vizyon. AK Parti'de Gençlik Kolları'na değer vermenin çok önemli bir parçası. Yine Cumhurbaşkanı'mız gece gündüz çalışırken ben kendisine şöyle bir değerlendirmede bulundum. Dedim ki 'Efendim, diğer siyasi partiler gençlik alanında atıp tutuyorlar. Biz tabii bir şey yapmayacaklarını çok iyi biliyoruz ama bu konuda partimiz, gençlik kollarındaki geleneğini çok güçlü bir şekilde sürdürmeli ve gençlik alanını Meclis aritmetiğinin en güçlü tutan partisi olmalı.' Tabii Sayın Cumhurbaşkanı'mız 'Eyyüp onlar gençlere bizim baktığımız gibi bakmazlar. Onlar gençleri ancak nesne olarak görürler. Onlar asla koltuklarını ve karar aldıkları yeri gençlerle paylaşmazlar. Ben biliyorum.' dedi."

İnan, diğer partilerin milletvekili aday listeleri açıklandığında, listelerinde genç milletvekillerine yer verilmediğini gördüklerini kaydetti.

AA