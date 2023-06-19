ANKARA AA- AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında yapılan AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Toplantısı devam ederken açıklamalarda bulundu.

Toplantının ana gündem maddesinin Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri'nin sonuçlarının değerlendirilmesi olduğunu ifade eden Çelik, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz'un bu çerçevede kapsamlı bir sunum yaptığını söyledi.

Çelik, başarılı oldukları, yeterince başarı gösteremedikleri illeri, ilçeleri tüm kılcal damarlarına kadar görmek için kapsamlı bir sunum yapıldığını belirtti.

Seçim sonuçlarını değerlendirmeye devam edeceklerini vurgulayan Çelik, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Cumhurbaşkanımızın toplantı açılışında 'Bir seçim süreci bitti ama seçim defteri kapanmadı' ifadesi oldu. Genel merkezimiz, bütün teşkilatlarımız, birimlerimiz 28 Mayıs'ın ertesi gününden itibaren Cumhurbaşkanımızın işaret ettiği gibi yerel seçimlere dönük hazırlıklara başlamıştır. Siyaset kesintisiz yapılan bir iştir. Vatandaşın beklediği hizmete hiçbir şekilde ara verilemez, hizmet süreci hiçbir şekilde tatile sokulamaz. Yerel seçim sürecine kadar ön gördüğümüz hizmetleri yerine getirmek için kuvvetli şekilde temasları sürdüreceğiz."

Terörle mücadele

Çelik, her basın toplantısında bir insanlık ve vicdan çağrısı olarak Diyarbakır annelerine değindiklerini anımsattı.

Diyarbakır annelerinin, terör örgütlerinden evlatlarını kurtarma ve evlatlarına kavuşma mücadelesinin 1386 gündür sürdüğünü söyleyen Çelik, uluslararası örgütlerin bu konudaki suskunluğunu, çifte standardını not etmeye devam ettiklerini dile getirdi.

Demokrasinin korunması ve güçlendirilmesi açısından net şekilde altı çizilmesi gereken hususun terörle mücadelenin çok güçlü sürdürülmesi olduğunu vurgulayan Çelik, "Hükümetlerimiz döneminde terörle mücadeleyi, anayasal düzenimizi, hukuk devletimizi, toplumumuzun huzurunu, insanımızın can ve mal emniyetini, kamu düzenini korumak açısından hassasiyetle yürüttük. İlgili kurumlarımızın, Cumhurbaşkanı'mızın talimatları doğrultusundaki kararlı mücadelesi PKK'dan FETÖ'ye DEAŞ'tan diğer terör örgütlerine kadar bu mücadeleyi kapsamlı bir şekilde sürdüreceğimizin işaretidir." ifadelerini kullandı.

Sözcü Çelik, her toplantılarının ilk maddesinin deprem bölgesindeki vatandaşlar olduğunu, vatandaşların yaralarının sarılması konusunun hiçbir zaman gündemden düşmeyeceğini dile getirdi.

İstedikleri oyları deprem bölgelerinden alamayanların depremzede vatandaşlara dönük hakaretlerini unutmadıklarını kaydeden Çelik, şunları söyledi:

"Deprem bölgesine yaklaşımımız seçime ya da birtakım siyasi mülahazalara endeksli bir mesele değildir. Yaraları sarmaya devam ederken Ulusal Risk Kalkanı Modeli çerçevesinde şehirleri afetlere daha dayanıklı hale getirmek için çalışmalar devam ediyor. Bu çerçevede şimdiye kadar 13 çalıştay ve toplantılarla tavsiye kararlar ortaya çıkmıştır. Bilimin öncülüğünde siyasi irade bütün bu çalışmaları yürütmektedir. Deprem bölgesinde hasarın giderilmesi amacıyla 680 bin konut, 170 bin iş yeri, depo inşa edilecek. Bu yıl içerisinde 311 bin konutun tamamlanarak afetzedelere teslim edilmesi için tüm gücüyle bütün arkadaşlarımız çalışmaya devam etmektedir."

Ömer Çelik, AFAD'ın koordinasyonunda sivil toplum örgütleri ve kamu kurumlarınca yaklaşık 4 milyon kişiye yemek hizmetinin sürdürüldüğünü, konteyner, çadır konusundaki hassasiyetin devam ettiğini ifade etti.

Kayıpları, acıları hiçbir zaman unutmayacaklarını vurgulayan Çelik, bölgedeki insanların geleceğe hazırlanması için pek çok sosyal faaliyetin, projenin devam ettiğini aktardı.

Enflasyon ve kira fiyatları

Kovid-19 salgınıyla gelen küresel ekonomik sorunlar ve Rusya-Ukrayna savaşının etkilerinden vatandaşların ekonomik olarak olumsuz etkilendiğinin farkında olduklarına dikkati çeken Çelik, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Bunları Cumhurbaşkanımızın dirayetli siyasi ve kadrolarımızla biz çözeceğiz. Hem enflasyon hem hayat pahalılığıyla ilgili sıkıntıları... Vatandaşlarımız şundan müsterih olsunlar. Kiralarla ilgili bize ilettikleri şikayetleri yakından takip ediyoruz. Bu konudaki mücadelemizi, ivmesini artırarak, etkisini genişleterek devam ettireceğiz. Cumhurbaşkanı'mızın açıkladığı çerçevede, enflasyonun tek haneye inmesi konusunda yeni hükümetimiz Türkiye Yüzyılı'nı kucaklayacak politikaları devam edecektir."

İsveç'in NATO'ya üyelik süreci

Çelik, Türkiye'nin bölgesel barışa ve dünya barışına da güçlü katkı verdiğini, NATO ile ilişkiler açısından ilkeli siyaseti sürdürmeye devam ettiklerini belirtti.

Parti Sözcüsü Çelik, şunları kaydetti:

"NATO'nun ortak bir güvenlik örgütü olarak, ortak güvenliğin sağlanmasına dönük misyonunu koruması bakımından herhangi şekilde yıpranmaması ve istismar edilmemesi hassasiyetimizi her zeminde güçlü şekilde ifade ediyoruz. NATO, terörle mücadeleyi önemsemelidir. Terörle mücadele konusunda hiç kimse çifte standart üretmeye kalkmamalıdır. Herhangi bir ülkenin karşı karşıya kaldığı tehdit, bütün NATO ülkelerinin karşı karşıya kaldığı bir tehdit olarak değerlendirilmelidir. NATO ülkeleri içerisinden birilerinin tutup da bir başka NATO ülkesine saldıran terör örgütlerine destek vermesi gibi birtakım uygulamalar son bulmalıdır. İsveç'te örneğini gördüğümüz gibi PKK'nın, Türkiye Cumhuriyeti devletine ve Cumhurbaşkanı'mıza karşı ortaya koyduğu bu eylemlerin NATO'ya üye olmak isteyen bir devlet açısından kabul edilemez olduğunu ifade ettiğimiz gibi NATO üyesi ülkeler açısından da bunu yeterli bulmadığımızı ifade etmek isteriz. En son Çağatay Bey'in ev sahipliğinde İsveç tarafıyla bir toplantı gerçekleştirildi. Burada attıkları adımlar var. Yasalar çıkardılar, bir irade ortaya koymaya çalışıyorlar. 2 PKK'lıyı iade ettiklerini söylüyorlar. Bize iade ettikleri o 2 kişi de terörle bağlantılı kişiler değil. Bununla ilgili yanlış haberler de yapılıyor Batı basınında. Bunlar uyuşturucuyla bağlantılı kişiler. Beklentimiz terörle bağlantılı kişilerin iadesi konusunda gereken hassasiyetin gösterilmesidir."