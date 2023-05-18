İl Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, ikameti başka şehirlerde olan seçmenlere 14 Mayıs'ta olduğu gibi 28 Mayıs'ta yapılacak seçimde de ücretsiz ulaşım hizmeti verileceği belirtildi.

Seçmenlerin, ücretsiz ulaşım hizmeti için ilçe başkanlıklarına başvurabileceği ifade edilen açıklamada, "Gün, Türkiye Yüzyılı'nı inşa eden liderimiz Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ve emanetine sahip çıkma günüdür. Oy kullanmak için ilimizden memleketlerine gitmek veya memleketlerinden ilimize gelmek isteyen seçmenlerimizin ulaşım ihtiyaçlarını karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

AA