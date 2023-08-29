DÜZCE (AA) - AK Parti Düzce İl Başkanlığı'nda düzenlenen "Düzce 2023 Şehir Buluşmaları"na katılan Usta, alın teri dökerek fındık toplayan çiftçilere bereketli sezon diledi.

Usta, kentin, 1999'daki depremlerin ardından AK Parti iktidarıyla adeta şaha kalktığına değinerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vurguladığı gibi her şeyi hizmetle ve eserle yaptıklarını, Düzce'nin de bu siyasetin ürünü olarak görülebileceğini anlattı.

Çok büyük şehirlerde bile olmayan projelerin kente kazandırıldığını dile getiren Usta, bu başarının, belediye başkanları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanları, meclis üyeleri ve teşkilat mensuplarının uyum içerisinde çalışmasıyla yakalandığının altını çizdi.

- "Dünyaya ve Türkiye'ye gelecek için proje koyan bir lidere sahibiz"

Usta, vatandaşların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güvenmesi sayesinde son seçimlerden büyük başarıyla ayrıldıklarını anımsatarak, şunları kaydetti:

"Dünyada geçmiş fotoğraflara bakın. Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ın yanında duran pek çok lider vardır. Hepsi değiştiler ve gittiler. Yanında kalan bir, iki isim var ama hiçbiri de Recep Tayyip Erdoğan gibi 17 seçime girip kazanmış dünya lideri değil. Dünya değişiyor tabii ki, Türkiye'de değişiyor ve gelişiyor. Dünyanın değiştiği ve geliştiği gibi AK Parti de gelişiyor, yenileniyor, vizyon ortaya koyuyor. Dünyaya ve Türkiye'ye gelecek için proje koyan bir lidere sahibiz. En önemli farkımız bu. O yüzden AK Parti olarak güçlüyüz. O yüzden hep hizmet ederek vatandaşımızın güvenini kazandık ve kazanmaya devam ediyoruz."

Bütün dünyada yaşanan ekonomik daralma ve sıkıntının Türkiye'de de yaşandığına işaret eden Usta, "Bunun çok iyi farkındayız. Bunları çözmek için vatandaşımızın bize vermiş olduğu yetkiyi ve sorumluluğu en iyi şekilde kullanma çabası içerisindeyiz. İnşallah sorunlarımızı çözerek, zorluklarımızı aşarak hem 2024 yerel seçimlerini hem de ondan sonraki 4 yılı en iyi şekilde değerlendireceğimizden kimsenin endişesi olmasın." diye konuştu.

Usta, konuşmasının ardından AK Parti Düzce Milletvekilleri Ayşe Keşir ve Ercan Öztürk ile partiye yeni katılanlara rozetlerini taktı.