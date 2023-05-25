İstanbul

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "28 Mayıs'ta çok büyük bir farkla milletimiz Tayyip Erdoğan'ı yeniden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cumhurbaşkanı seçecek ve inşallah yeni bir kapıyı açacak. Yeni bir defterin ilk sayfasını açacak, Türkiye Yüzyılı için 'vira bismillah' diyerek bu millet yola koyulacak." dedi.

Zeytinburnu Tekstil Sanayici İşadamları Deneği (ZETSİAD) üyeleriyle Belgradkapı Sosyal Tesisleri'nde düzenlenen kahvaltıda bir araya gelen Kurtulmuş, burada yaptığı konuşmada, 28 Mayıs'taki seçime günler kaldığını hatırlatarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yeniden sandıktan açık ara birinci çıkacağını söyledi.

Milletin derin bir feraset sahibi olduğunu ifade eden Kurtulmuş, vatandaşın ülkenin menfaati doğrultusunda kararını verdiğini dile getirdi.

28 Mayıs seçiminin ardından Türkiye Yüzyılı için yeni bir sayfanın açılacağını belirten Kurtulmuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Millet şunu gördü; Bu kadar cümle alem, bir araya gelmeyecek farklı unsur eğer Tayyip Erdoğan'ı istemiyor, 'Bu gitsin, yıkılsın' diyorlarsa, Tayyip Erdoğan'a destek olmak lazım. Milletimiz de Tayyip Erdoğan'a destek olduğunu yüzde 49,5 oy vererek ortaya koydu. Ama henüz bitmedi. Şurada sayılı saatler kaldı. 28 Mayıs'ta çok büyük bir farkla milletimiz Tayyip Erdoğan'ı yeniden Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin cumhurbaşkanı seçecek ve inşallah yeni bir kapıyı açacak. Yeni bir defterin ilk sayfasını açacak, Türkiye Yüzyılı için 'vira bismillah' diyerek bu millet yola koyulacak."

Gelecek için büyük hedefler ortaya koyulması gerektiğini vurgulayan Kurtulmuş, Türkiye'nin kendi gündemiyle, hedefiyle ve gücüyle yürümekten başka bir şansı olmadığını anlattı.

"Kızılelma iftihar vesilemiz oluyor, diğeri bundan rahatsızlık duyuyor"

Türkiye'de muhalefetin savunma sanayi ile yerli ve milli teknolojilerden rahatsız olduğunu belirten Numan Kurtulmuş, sözlerini şöyle tamamladı:

"Biz yerli ve milli teknolojilerin gelişmesi için mücadele ederken karşı taraftakilerin hepsi de neredeyse bu teknolojilerden rahatsızlık duyduğunu ortaya koyuyor. Biz Karadeniz doğal gazından memnun oluyoruz, öteki diyor ki 'Niye Karadeniz'de doğal gaz çıkartıyorsunuz? Dışarıda bunu daha ucuza alırsınız.' İHA'lar, SİHA'lar Türkiye'nin milli güvenlik alanında önemli bir kazanım olduğu için iftihar ediyoruz. İHA'larımız, SİHA'larımız dünyanın her yerinde satılan bir uluslararası hizmet halinde ortaya konuluyor. Öteki de diyor ki 'İHA'lar, SİHA'lar yeni JİTEM'dir.' Kızılelma, sahasında dünyanın en önemli insansız hava aracı olarak iftihar vesilemiz oluyor, diğeri bundan rahatsızlık duyuyor."

AA