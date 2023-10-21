Ortahisar ilçesinde, yatsı namazı sonrası İskenderpaşa Camisi önünde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Trabzon Milletvekili Mustafa Şen, AK Parti Trabzon Milletvekilleri Vehbi Koç ve Yılmaz Büyükaydın, AK Parti İl Başkanı Sezgin Mumcu, Karadeniz Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hamdullah Çuvalcı, Trabzon Sivil İnsiyatifi üyeleri ve vatandaşlardan oluşan grup Türk ve Filistin bayraklarıyla Filistinlilere destek verdi. Filistinliler için Fetih suresi okunup, dualar edildi.

Şen, burada yaptığı konuşmada, başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan olmak üzere devletin tüm kurumlarının bu katliamı durdurmak için uluslararası diplomasi sahasında gerekeni yaptığını söyledi.

"Şöyle düşünen olabilir. Tayyip Erdoğan ne yapabilir ki? Tayyip Erdoğan'ın ne yaptığını biz Azerbaycan'da, Karabağ'da gösterdik, o bir örnektir." ifadelerini kullanan Şen, şöyle devam etti:

"Aynısı dünyanın herhangi bir yerinde daha, eğer mazlumlar varsa orada da olabilir. Gerektiğinde Gazze'de de olur, gerektiğinde Filistin'de olur, Kudüs'te olur, bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Tayyip Erdoğan ne yapabilir, bunu bütün dünya görmüştür; Türkiye ne yapabilir, görmüştür; Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne yapabilir, görmüştür. Ama birileri illa yine de görelim diyorsa onlara da gösteririz, hiç merak etmesinler."

Meydanlarda yapılan Gazze'ye destek gösterilerini tüm dünyanın izlediğini belirten Şen, bunların kendilerine cesaret verdiğini ve motive ettiğini vurguladı.

İsrail'in yaptığı katliamlarla kendi sonunu hazırladığının altını çizen Şen, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünyanın her tarafından mazlumlar bu meydanlara bakmaktadırlar, size bakmaktadırlar. Acaba Türkler ne diyecek? Acaba Tayyip Erdoğan ne diyecek? Acaba o meydanda ne denecek? Bütün dünya zalimiyle, mazlumuyla bu meydanlara bakmaktadırlar, bundan emin olun ve asla geri adım atmayın. Asla durmayın, az önce hocam okudu o fetih yakın o mutlaka olacak. Katil, zalim ve terörist İsrail ettiğini bulacak. Ve kendi sonuna doğru gitmektedir, kendi sonunu hazırlamaktadır, bundan emin olun. Ve bir gün etiğini bulacak, döktüğü kanda boğulacaktır, o siyonistler, o zalimler, o teröristler."

Şen, kendisinin sadece milletvekili zırhına sığınarak konuşmadığına işaret ederek, "Ben o topraklarda göğsüme uzi dayanmış, kafasına uzi dayanmış bir adamım. O gün şehadet nasip olmadı ama bir gün olur. Bir gün şehadet nasip olur. Ama uzi kurşunuyla ama bir başka şeyle." dedi.

Türk ve Filistin bayrağının ebediyen kardeş olup ufuklarda dalgalanacağını vurgulayan Şen, "Ve biz onların altında şehit olacağız. Bunun için yaşamıyorsak zaten adam değiliz. O mazlumun Filistinli olmasıyla, Doğu Türkistanlı olmasıyla, Kırım'da olmasıyla Kosova'da, Saraybosna'da olması arasında hiçbir fark yoktur. Dün nasıl Bosna'da şehit olduysak, bugün de Gazze'de şehit oluruz. Dün olmadı ama yarın olur. Bunun için yaşamanızı, bunun için nefes almanızı tavsiye ederim." diye konuştu.

Müslümanların şehit olmaktan korkmadığını, arzuladığını ve sadece bunun için yaşadığını belirten Şen, sözlerini şöyle tamamladı:

"Hayatın başka bir anlamı da yoktur. Bir mazlum için canından vazgeçemiyorsan, bir bebek için canından vazgeçemiyorsan, bir annenin gözyaşları için canından vazgeçemiyorsan sen nesin ki? Dolayısıyla kardeşlerim, bir kişi, 10 kişi, 100 kişi, bin kişi fark etmez. Biz hep şuna bakıyoruz; bir gözümüz orada, bir gözümüz sizde. Dünyanın da öyle, bir gözü Gazze'de, bir gözü de burada. Trabzonlular ne yaptı? Konyalılar ne yapıyor? İzmirliler ne yapıyor? Diyarbakırlılar ne yapıyor? Türkler ne yapıyor? O masayı oraya kuracak ve bağımsız Filistin Devleti'ni kuracak Tayyip Erdoğan, bunu bekleyin, bu olacak. Bütün dünya bunu bekliyor. Bütün dünya bunu gözlüyor."