Merhaba can dostlarım!

Günaydın geçmişim ve merhaba bugünüm!

Ne oluyor bana bilmiyorum?

Yaşlandıkça duygusallaşıyormuyum ne?

Özellikle Anneciğimin kalp krizi geçirmesinden sonra çok korkuyorum,beni koşulsuz seven Anama bir şey olacak diye…

Kesinlikle öyle!

Biriken anılar ya gözlerimde neme,ya dudak kenarlarımda gülümsemeye dönüşüyor.

Babam-canım Babam ,ben büromu açtığım sene,26 Haziran 1990'da vefat etti.

Sıcaktı -çok sıcaktı hava.

Oruçlu -üzerine stres ,beyin kanaması geçirdi;

tam kurtuldu derken başımızdan uçtu gitti.

Daha çok gençti.

Kemal'im-Can kardeşim

26 Haziran'da doğmuştu.

Daha ergen 11 yaşında bir çocuktu

babamızı kaybettiğinde.

Ne yaşadı,ne hissetti bilemedim...

Anam-Can Annem

45 yaşında idi daha babam uçtuğunda.

Beş çocuğu yetiştirmek bir başına,

ne zorluklar çekti kısmen hissettim.

Babam vefat ettiğinde 24 yaşında idim;

Okulu bitirmiş-bir deli avukat adayı...

Babam-Can'ım babam benim,mekanın her daim cennet olsun;yattığın yer incitmesin!

Gülerek hatırladığım;

Valinin araba gönderip bizi aldırdığında;

Senin gururlanıp gözlerinin yaşlanması

ve Fizik Öğretmenimin sana söylediği

“Daha ne durursunuz;Bu kız süper!"

sözlerini herkese gururla anlatman...

Canım babam,

Karındaşlarımın bana gösterdiği saygı,

yüreklerindeki sevgi hep senin eserin...

Canım babam,

ağlayarak hatırladığım ise,

ne kadar hırçındım;

hezeyanlarla dolu idim;

düşünen,soran,sorgulayan,

söz laf dinlemeyen asi bir kızdım.

Ve Can Babam,

her seferinde hırçınlıkla istediğimi yaptırmak;

kafama koyduğumu gerçekleştirmek

İsteklerime karşı;

Dünyayı tanımayan yeniyetme olarak hata yapmamı engellemek istediğini

30’lardan sonra anladım

Ve dedim ki:

“Babam Can babam bir beş sene daha yaşasaydın da;

Tülayın ergenlik zamanlarını ve anılarını" masaya yatırıp birlikte gülseydik...”

Babam!!!

Geçenlerde

Yakup ile konuştuk ,dertleştik;

Betül'de vardı masada.Yusuf’ta aklımızda.

Çok gururlandım yine !İyi ki babamdın.

Şöyle anlatmışlar:

Hatta kitap yazmaya kalkmışlar senin hakkında.

...

-“Topal İzzet'in olduğu yerde,

Korku yoktur;

Cesaret en üst noktadadır.

-Yanlış olmaz!

En üst seviyede adalet vardır.

-İzzet'in bulunduğu yerde,

Fakir ve mazlum yoktur.

Çünkü İzzet cebindeki en son kuruş

ve yüreğindeki cesaret

ve bileğindeki güç ile onların yanındadır...

-İzzet'in yanında namussuz,hain olamaz,barınamaz.

Çünkü İzzet,

Tam bir Türk vatansever ve bayrak aşığıdır."

...

Kemal'imin oğlu,

Yakışıklı genç İzzetim!

Dedenin,Topal İzzet'in namı ile uzun yaşa...

Babam keşke,

ama keşke bu olgun ,akıllı başımla

Baba-kız sohbet edebilse idik...

Ama biliyorum,

Bana bakıyorsun hep,

Cesur yürekle ışık saçıp,yol oluyorsun,

Babalar gününü kutlarım babalar günü

geçse de;

Mekanında cennettir eminim...

Sevgili Babam,Can Annem ve sevgili ailem hakkınızı helal edin!

Sevgi ile...

Av.Tülay Bekar