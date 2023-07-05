Ankara

Göktaş, Konya'nın Akşehir ilçesinde düzenlenen 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri öncesi Nasreddin Hoca Evi'nde, Bakanlık çalışmalarına ilişkin soruları yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı olarak göreve tevdi edildikten sonra Konya'ya ilk defa geldiğini belirten Göktaş, 64. Uluslararası Akşehir Nasreddin Hoca Şenlikleri vesilesiyle Akşehir'de bulunduğunu ifade etti.

Bu şenlikleri çocukluk döneminde izlediğini de dile getiren Göktaş, "Bugün de bir Bakan olarak bu programa katılmak benim için ayrı bir mutluluk, ayrı bir memnuniyet. Şu anda Nasreddin Hoca Evindeyiz. Akşehir Belediyemiz de bu evi restore etti. Çok güzel bir miras oldu. Hem Akşehirlilere hem de dünyada Nasreddin Hoca'yı tanıyan herkes için burası önemli bir nokta olacaktır." diye konuştu.

"Kızımızın çağrısı sonrası ekiplerimiz derhal harekete geçti"

Bakan Göktaş, 15 yaşındaki bir çocuğun zorla evlendirildiğine dair sosyal medyadan yaptığı çağrıya ilişkin soruya, şu yanıtı verdi:

"Bizim için zorla erken yaşta evlilik asla kabul edemeyeceğimiz, Bakanlık olarak asla taviz vermeyeceğimiz bir konudur. Erken yaşta evlilik derken de tabii ki bu kavramları doğru oturtmak lazım. Bizim için erken yaşta evlilik 16 ve 17 yaşlarında yapılan evliliklerdir. Bildiğiniz gibi şu anda 16 yaşında evlilik olması için mahkeme kararı gerekli. 17 yaş için de aile rızası gerekiyor. Bizim mücadele ettiğimiz yaş 16 ve 17 yaş erken yaş evlilik olarak. Onun altında yani 15 yaş ve altı kesinlikle kabul edemeyeceğimiz ve kesinlikle taviz vermediğimiz, tartışmaya dahi açmadığımız bir yaş oranıdır."

Bakanlık olarak her türlü ihbarı değerlendirdiklerini, asla cevapsız kalmadıklarını vurgulayan Göktaş, şöyle devam etti:

"Bizim tarama ağımız da var. Dolayısıyla sosyal medyada olsun, gerek konvansiyonel medyada olsun, taciz, şiddet olaylarıyla ilgili kelimeler geçtiğinde bizim tarama ağımıza takılmakta ve biz bakanlık olarak bu konuyu çok ciddiye almaktayız. Dünkü olayla ilgili kızımızın çağrısı sonrası ekiplerimiz derhal harekete geçti. İl müdürümüz Niğde'de adresi tespit etti, jandarmaya haber verdi. Ayrıca Bakanlık olarak da çok yakından takip ettik. Şunu da çok net ifade edebilirim ki bütün kurumlarımız bu konuya müdahil oldu ve çocuğumuz istemediği bir durumdan hızla kurtarılmış oldu. Vatandaşlarımız bu konuda çok emin olsunlar ki bizler, ben ve bizzat Bakanlığımız durumun çok yakın takipçisi olacağız. Hukuki sürecine müdahil olduk ve hukuki süreci yakından takip edeceğiz. Ayrıca bu olaya müsaade edenlerle ilgili de hukuk çerçevesi içerisinde kimsenin şüphesi olmasın ki ne gerekiyorsa yapacağız."

Son 12 ayda 3,7 milyon haneye 40 milyar lira destek

Aile Destek Programına ilişkin de bilgi veren Göktaş, programa vatandaşların büyük bir teveccüh gösterdiğini söyledi.

Bakan Göktaş, programın normalde 12 aylık bir yardım paketi olduğunu ifade etti.

Memurlar hariç emekli, dul, yetim ve mevsimlik işçilerinin de destek kapsamına alındığını dile getiren Göktaş, programın vatandaşlar nezdinde bu denli ilgi görme sebebinin kapsayıcılığı olduğuna işaret etti.

Bakan Göktaş, Aile Destek Programına çocuk bileşeni ve elektrik tüketimi bileşeni de eklenince kapsamının daha da arttırıldığını belirterek, bu kapsamda son 12 ayda 3,7 milyon haneye toplam 40 milyar lira destek sağladıklarını söyledi.

Aile Destek Programının bir yıl daha devam ettirileceğini, kapsam dahilindeki vatandaşlara destek sağlamayı sürdüreceklerini vurgulayan Göktaş, "Cumhurbaşkanı'mız bunu açıkladıktan sonra kabine sonrası da vatandaşlarımızdan çok olumlu tepkiler aldık." ifadesini kullandı.

"Bu proje hayallerini gerçekleştirmek isteyen her gence bir umut ışığı oldu"

Bakan Göktaş, güncel şartlara göre sosyal desteklerin güncellenmesiyle ilgili bir beklenti olduğunu da belirterek, şunları kaydetti:

"Şunun müjdesini verebilirim ki Sayın Cumhurbaşkanı'mızın da işaret ettiği gibi bugün Hazine ve Maliye Bakanlığımız memur maaşlarına yapılacak artış oranını net olarak belirledikten sonra bizim bazı sosyal destek programlarımızda da yapacağımız artışlar ortaya çıkacaktır. Hangi destekleri peki kapsayacak? Bunu da söyleyeyim. Yaşlı aylığı, engelli aylığı, engelli bakım aylığı, silikozis aylığı, kronik hastalıklarla ilgili yaptığımız destek programları ayrıca da vefat yardımı bu artış oranlarından etkilenecektir."

Seçim vaatlerinden en önemlilerinden birinin Aile ve Gençlik Bankasının kurulması olduğunu ifade eden Göktaş, 21 yıldır AK Parti iktidarları olarak verilen sözü her zaman yerine getirdiklerini söyledi.

"Aile ve Gençlik Bankasıyla ilgili çalışmalarımız sürüyor"

Aile ve Gençlik Bankasına yönelik vaatlerle ilgili çalışmaları yürüttüklerine işaret eden Göktaş, şöyle devam etti:

"Tabii elbette bu konunun birden fazla paydaşı var. Yani konu sadece Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığını ilgilendirmiyor. Farklı Bakanlıkları da ilgilendiriyor. Bizim Bakanlığımızı ilgilendiren boyutuyla ilgili çalışmalarımıza başladık. Tabii ki diğer paydaşlar da çalışmalarını bitirdikten sonra kamuoyuyla inşallah bu programı da paylaşacağız. Şunu ifade etmek isterim ki bu proje hayallerini gerçekleştirmek isteyen her gence de tabii ki bir umut ışığı oldu. Bildiğiniz gibi 150 bin liraya kadar varan bir destek söz konusu. İki yıl ödemesiz ve akabinde 4 yıl boyunca faizsiz geri ödemeyi kapsıyordu. Cumhurbaşkanı'mız bu konuyu çok önemsiyor. Bizler de üzerimize düşen boyutuyla çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

"Gelecek ay desteklenecek projeleri de kamuoyuyla paylaşacağız"

Bakan Göktaş, yaşlılık alanında gerçekleştirilen en büyük bütçeli ilk destek programlarından birinin de Yaşlı Destek Programı (YADES) olduğunu anımsattı.

Bu programla yaşlıların ailelerinin yanında kalarak hem aktif hem de sağlıklı bir şekilde yaşlanmalarının amaçlandığını, Bakanlık olarak bu alandaki projelere destek verdiklerini dile getiren Göktaş, "15 il ve 33 ilçeden başvuru aldık ve bu da toplam 48 projeye tekabül ediyor. Değerlendirme süreci tamamlanarak gelecek ay desteklenecek projeleri de kamuoyuyla paylaşacağız." ifadelerini kullandı.

AA