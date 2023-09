VAN (AA) - Ziyaretlerde bulunmak üzere Van'a gelen Bakan Göktaş'ı, Ferit Melen Havalimanı'nda Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ozan Balcı, AK Parti Van Milletvekili Kayhan Türkmenoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, AK Parti İl Başkanı Emre Güray ve Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Gülşen Orhan karşıladı.

Valiliği ziyaret eden Göktaş, Balcı'dan kentte aile ve sosyal politikalar alanında yapılan hizmetler hakkında bilgi aldı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığında partililerle bir araya gelen Göktaş, ilk kez geldiği Van'da kendisine gösterilen sıcak karşılamadan dolayı teşekkür etti.

Bakan Göktaş, farklı medeniyetlerin tarih boyunca barış içinde yaşadığı Van'da barış ve huzuru sürdürmek için mücadele ettiklerini belirterek, "AK Parti iktidarları boyunca birçok başarı elde ettik. Türkiye, 21 yıl öncesiyle kıyaslanmayacak bir noktaya geldi. Tüm Türkiye'de olduğu gibi Van'da da birçok hizmet yaptık. Van depreminden sonra kısa sürede 32 bin TOKİ konutunu vatandaşlarımıza teslim ettik. Bunlar, gerçekten partimizin yüz akı hizmetlerdir." diye konuştu.

AK Parti olarak 21 yıldır millet için durmadan, yorulmadan mücadele ettiklerini vurgulayan Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Türkiye Yüzyılı" vizyonunu gerçekleştirmek için canla başla çalıştıklarını söyledi.

"AK Parti bir icraat partisidir"

Göktaş, teşkilat üyelerinin gece gündüz, "of" bile demeden çalışmaya devam ederek hizmetleri gerekli yerlere götürdüğünü dile getirerek, şöyle devam etti:

"Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak Van'da farklı başlıklarda da çalışıyoruz. 7 sosyal hizmet merkezimiz var. Afet ve acil durumlarda psikososyal destek hizmetlerinden faydalanan depremzedelerimiz var. Van'da 14 Çocuk Evimiz var. Toplam kapasitemiz 82, bu evlerimizde de 73 çocuğumuz kalıyor. Çocuk Evleri Sitemiz var. Çocuklarımız için 2012'den bugüne kadar 250 milyon liranın üzerinde harcama yapmışız. Sosyal Ekonomik Destek Programı kapsamında ailesinin yanında destek verilen çocuk sayımız 4 bin 553. Bakanlığımıza bağlı 60 kapasiteli bakım ve rehabilitasyon merkezimiz, 356 kapasiteli 2 özel engelli bakım merkezimiz var. Van'da, 79,5 milyon liralık yatırım çalışması devam ediyor. Tamamlanan proje tutarı 16,7 milyon lira. Kasım ayı içinde Özalp ilçesinde sosyal hizmet merkezinin açılışı olacak. Onun müjdesini vereyim. Başkale ilçesinde belediye tarafından Bakanlığımıza tahsis edilen bina, sosyal hizmet merkezi olarak kullanılacak. Türkiye'de ikinci olacak 'Van Sosyal Hizmet Kampüsü' 67 bin 961 metrekarelik alana inşa edilecek ve temelini bugün atacağız. AK Parti, bir icraat partisidir. Bir hizmet ve proje partisidir."

Salgın gibi küresel sorunun bütün ekonomileri yerle bir ettiği dönemden sonra "asrın felaketi"ni yaşadıklarını anlatan Göktaş, depremin ne olduğunu en çok Vanlıların bildiğini ifade etti.

Deprem sonrasında tüm kurumların, personelleriyle gece gündüz canla başla çalıştığını vurgulayan Göktaş, "Depremden zarar gören bütün illerimizin yaralarını en hızlı şekilde sardık, sarmaya da devam ediyoruz. Böylesine zor bir dönemden geçtiğimiz seçimlerde teşkilatımız büyük bir özveriyle çalıştı. Nihayetinde Cumhurbaşkanımızı bir kere daha hak ettiği yerde görmekten büyük mutluluk duyuyoruz. Bunda her bir teşkilat mensubumuzun emeği çok fazla." dedi.

"Önümüzde çok önemli bir yerel seçim var"

Bakan Göktaş, yerel seçimlere de değinerek, çok çalışarak Van'da seçimlere katılım oranını artırmaları gerektiğini söyledi.

Sıkı çalışarak Türkiye Yüzyılı'nın bir hayal olmadığını herkese göstereceklerini vurgulayan Göktaş, şunları kaydetti:

"Van'a geldiğimde şunu fark ettim, teşkilat uyum içinde çalışıyor. Her biriniz birbirinizle saygı, sevgi ve huzur içinde çalışıyorsunuz. Halkımız bize güveniyor. Bu güvenin boşa olmadığını gösterelim. Ekmeğimizin, tuzumuzun, kaderimizin ortak olduğunu gösterelim. Elini sıktığımız, evine gittiğimiz, iş yerinde ziyaret ettiğimiz her vatandaşımıza, zorlukları beraber aşacağımızı gösterelim. Milletimizin tek isteği var, AK Parti teşkilatımızı sahada, yanında görmek. Komşularımızın, arkadaşlarımızın, akrabalarımızın ellerini samimiyetle tutalım. Gözlerinin içine samimiyetle bakalım. Hizmetlerimizi, yaptıklarımızı çok iyi anlatmamız lazım. Önümüzde çok önemli bir yerel seçim var. Cumhurbaşkanlığı ve milletvekilliği seçiminde gösterdiğimiz başarıyı yerel seçimlerde de gösterelim. Biz birbirimize yakın olursak, seçmen de bize yakın olur. Tüm teşkilatımız, her bir teşkilat mensubumuz el ele, gönül gönüle seçmene gidelim. Bugün yaptığımız gibi önümüzdeki süreçte de küskünlükleri, kırgınları bir kenara bırakalım, bir dava ile aynı çatı altında el ele yürümeye devam edelim. Bize yakışan bir kardeşlik dayanışmasıdır."

Bakan Göktaş, daha sonra Millet Bahçesi'nde kadın kooperatiflerinin satış ofislerini ziyaret etti.