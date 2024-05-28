Viyana

Bakanlıktan edinilen bilgiye göre, basına kapalı görüşmede, Türkiye-Avusturya arasında yapılan ortak çalışmalar ele alınırken kadın, çocuk, aile, engelli ve yaşlılara yönelik hizmetlere ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Taraflar arasında tecrübe ve iyi uygulama örnekleri de paylaşıldı.

İşgücü Anlaşması'nın 60. yıl dönümü dolayısıyla iki ülke arasında olumlu ilişkilerin de masaya yatırıldığı görüşmede, Avusturya'da yaşayan Türk vatandaşlarının iki ülke ilişkilerine katkılarından duyulan memnuniyet dile getirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, 6 Şubat 2023 tarihinde Kahramanmaraş merkezli depremler sonrasında Avusturya'nın Türkiye'ye yaptığı yardımlar ve dayanışması için Raab'a teşekkürlerini iletti.

Göktaş, görüşmenin ardından Viyana Yunus Emre Enstitüsünün (YEE) Avusturya'ya göçün 60'ıncı yılı vesilesiyle başkentin tarihi yerlerinden Aziz Stefan Meydanı'nda kurduğu Türk kahvesi standını ziyaret etti.