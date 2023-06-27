İSTANBUL- Birlik ve Dayanışma Sendikası, Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin hukuka aykırı tüm maddelerini Danıştay’a taşımıştı. Danıştay’ın başvurusu ile Anayasa Mahkemesi, yönetmeliğin dayandığı 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun ilgi maddesinin iptaline hükmetmiş ve kararın Resmi gazetede yayınlandığı tarihten başlamak üzere idareye yeni kanun düzenlemesi için 9 aylık süre vermişti. Konu ile ilgili Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük açıklama yaptı.

Dr. Derya Mengücük’ün açıklaması şöyle oldu:

“Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak 30.06.2021 tarihinde yayınlanan Aile Hekimliği Sözleşme ve Ödeme Yönetmeliği’nin hukuka aykırı tüm maddelerini Danıştay’a taşımıştık. Danıştay’ın başvurusu ile Anayasa Mahkemesi, yönetmeliğin dayandığı 5258 sayılı Aile Hekimliği Kanunu’nun ilgi maddesinin iptaline hükmetmiş ve kararın Resmi gazetede yayınlandığı tarihten başlamak üzere idareye yeni kanun düzenlemesi için 9 aylık süre vermişti. Son tarih olan 5 Mayıs 2023’e yaklaşırken TBMM’ye sunulan yeni bir torba kanun düzenlemesinde Aile Hekimliği Kanunu ile ilgili değişiklikler de yer aldı. Kanun taslağını incelediğimizde görüyoruz ki; Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle iptal edilen kanun, yine Anayasa’ya aykırı olarak düzenlenmek isteniyor. AYM, hukuksuzluğu düzeltin diyor, bunu yapması gereken kanun yapıcılar yeni hukuksuzluklar yaratıyor. Yanlışı, yeni yanlışlarla düzeltmeye çalışmak Aile Hekimliğini kısır bir döngüye sokmak dışında Anayasa’ya ve hukuka karşı özensiz bir anlayıştır.”

Hukuka uygun, iş güvencesini ve anayasal hakları gözeten bir düzenleme istiyoruz

Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Dr. Derya Mengücük, kanun taslağının sağlık komisyonunda görüşülürken, sendika olarak katılım taleplerinin kabul edilmediğini söyledi. Mengücük, “Kanun taslağı, belirtilen tüm hukuksuz unsurlarına rağmen komisyondan geçerek TBMM’ye sunuldu. Seçim nedeniyle TBMM’de görüşülmeden kaldı. AYM kararında, 5258 sayılı kanunun 8. maddesinin 2. fıkrasında yer alan ‘sözleşmenin feshini gerektiren nedenler’ ibaresinin iptal edilmesi nedeniyle doğacak hukuksal boşluk kamu yararını ihlal edecek nitelikte görüldüğünden iptal hükmünün, kararın Resmî Gazete’de yayımlanmasından başlayarak dokuz ay sonra yürürlüğe girmesinin uygun görüldüğü de belirtilmişti. Buna göre Aile Hekimliği bu konuda 5 Mayıs’tan beri hukuksal bir boşluktadır. Yeni meclisin kurulması ve göreve başlamasıyla yapılması gereken düzenlemelerin, söz konusu taslakta olduğu şekliyle yapılması yine Anayasa’ya aykırı olacaktır. Kanun taslağının, performans hedeflerine ulaşma gerekçesi ile sözleşme yenilenmemesi, ceza ve baskı amaçlı aylıktan kesme gibi pek çok maddesi hukuksuz ve kabul edilemezdir.” diye konuştu.

Son olarak yetkililere seslenen Mengücük, “Siyasi ve idari yetkililere çağrımızı yineliyoruz. Sorunların, yeni sorunlar yaratarak çözülemeyeceği açıktır. Hukuka uygun, iş güvencesini ve Anayasal hakları gözeten bir kanuni düzenleme için yasa taslağının geri çekilmesini, sendikamız, meslek örgütleri ve STK’ların sürece dahil edilerek yeniden düzenlenmesini istiyoruz. Aksi durumda, Birlik ve Dayanışma Sendikası olarak, Anayasal hak ve güvencelerimizin korunması ve sağlanması için örgütsel ve hukuksal mücadelemizi sürdüreceğimizi hatırlatıyoruz.” dedi.

HABER: SELÇUK BULUT