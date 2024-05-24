"Gelecekteyiz" sloganıyla bu yıl 6'ncısı düzenlenen AI Tomorrow Summit 2024, Ankara Bilkent Hotel ve Konferans Merkezi'nde devam ediyor.

ASELSAN Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Yaman, "Geleceğin Kalkanı: Yapay Zeka ile Savunma ve Güvenlikte Sınırları Zorlama" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, yapay zekanın son yıllarda baş döndürücü bir hal aldığını söyledi.

Teknolojik ilerlemenin birkaç yıl içinde nereye gidebileceğini az çok tahmin edebildiklerini belirten Yaman, bu gelişmelerin getirdiği tehditler açısından da zaman zaman endişelendiklerini ifade etti.

Yaman, yapay zekayı hem kullanma hem de ondan korunmanın öğrenilmesi gerektiğini vurgulayarak, ASELSAN'ın bu teknolojiler ile Türkiye'nin ürettiği ürünlere, İHA'lara, SİHA'lara, denizaltılara sistemler sağladığını dile getirdi.

ASELSAN'ın şu an kullandığı tüm sistemleri birbirleriyle bağlama çalışmaları yürüttüğünü belirten Yaman, sistemlerin bu haberleşme sürecinde yapay zeka destekli algoritmalar kullandıklarını söyledi.

Yaman, dünyanın en iyi kameraları arasında gösterildiğini belirttiği ASELFLIR'da da yapay zeka destekli görüntü algoritmalarının kullanıldığını ve bu görüntüler sayesinde fark yaratıldığını ifade etti.

Geleceğe yönelik savunma sistemleri açısından yapay zekanın en uç noktaya kadar götürülmesi gerektiğini belirten Yaman, "Taktik sahada, savunma alanında, savaş alanında en uç noktaya kadar yapay zeka destekli algoritmaların gidebileceğini değerlendiriyorum." dedi.