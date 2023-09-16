İstanbul

Başkan Çebi, siyah-beyazlı kulübün divan kurulu toplantısında birçok konuda açıklamada bulundu.

Seçimli genel kurul çağrılarıyla ilgili konuşan Çebi, "Olağanüstü seçim isteyenler var. İstenebilir. Beşiktaş'ın başkan adaylarının çok olması önemli. Bu, bize fayda sağlar. Beşiktaş'a başkan olacak adayları üzecek herhangi bir şey yapmam. Çünkü yarın onlardan birine 'Başkanım' diyeceğim. Onları kucaklayacağım, hatta destek dahi olacağım. Seçim gerekiyorsa, oturur konuşuruz, mayıs ayında tartışırız. Gerekirse seçime de gideriz. Hiç sorun değil. Benim için konu Beşiktaş ise gerisi teferruattır. Şu şampiyonluk yolunda lütfen birlik ve beraberliği sağlayalım. Sonra sandığı koyar ve gereken değerlendirmeyi yaparız. Bundan kaçmayacağım." ifadelerini kullandı.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kuruluna (MHK) eleştiride bulunan Ahmet Nur Çebi, "TFF'nin MHK'sinin içindeki bazı hakemlerle sorunumuz var. Bunlar beceremiyor, yapamıyorlar. 'Bu hakemler gitsin.' diyen tek kulüp başkanıyım. Diğer kulüplerin hakemlerle ilgili ağzını açmaya hakkı yok. Bunu bir tek ben söyleyebilirim." diye konuştu.

"Kulübün borcu bana göre 6 milyar lira"

Çebi, Beşiktaş Kulübün şirketlerle beraber borcunun 6 milyar lira olduğunu savundu.

Mali anlamda iyi bir durumda olmadıklarının altını çizen Başkan Çebi, şu görüşlerini paylaştı:

"Çok parlak bir durum yok. Ancak diğerlerinden daha iyi durumdayız. 2 milyar lira borç, elimizde olmayan sebeplerden kaynaklı. Birinci hedefim hayatta kalmak ve faaliyetlerimizi sürdürmek. Zor şartlarda kupalar aldık ama bir pandemi vardı. Pandeminin etkisinin kulübe maliyeti 30 milyon avro, artan kurun etkisi 18 milyon avro, ekstra vergi yükü 25 milyon lira, kadro dışı futbolculardan da 31 milyon avro. Yayın haklarımız 40 milyona avro aşağı geldi. 144 milyon avro, elimizden olmayan nedenlerden kasamıza giremeyecektir. Kulübün borcu bana göre 6 milyar lira. Beşiktaş'ın borcunun şirketlerle beraber 6 milyar lira civarında olduğunu söyleyebiliriz. Mal varlığımızın değerinin 2 milyar lira artması da pozitif bir durum."

"Bu sezon şampiyon olacağız"

Siyah-beyazlı futbol takımıyla ilgili Ahmet Nur Çebi, çok iyi bir kadro kurduklarını ve bu sezon şampiyon olacaklarını belirtti.

Şenol Güneş yönetiminde son 24 maçta 20 galibiyet ve 4 beraberlik yaşadıklarını hatırlatan Çebi, "Biz bu sezon şampiyon olacağız. Yeter ki birlik ve beraberlik içinde olalım. Futbolcularımızı rahatsız edecek davranışlar içinde bulunmayalım." değerlendirmesinde bulundu.

Suudi Arabistan'da ödenen transfer ücretleri yüzünden maaş bütçelerini 38 milyon avroya yükseltmek zorunda kaldıklarını aktaran Başkan Çebi, stat isim sponsorluğuyla ilgili de gelecek hafta imza töreni düzenleyeceklerini kaydetti.

AA