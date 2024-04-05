Bu ödül, Mosso Müzik'in enstrüman üretimindeki kalite ve satıştaki başarısını tescilleyerek onurlandırıyor. Şirket, müşterilerine yaratıcı ve kaliteli enstrümanlar sunarak müziğin evrenselliğini ve gücünü vurgulamayı hedefliyor.

Mosso Müzik, aynı zamanda müzik eğitimine olan bağlılığını ve kalitesini en üst seviyede tutmayı hedefliyor. Müzik tutkunlarına yönelik sunduğu hizmetlerle sanatın birleştirici gücünü topluma yaymayı ve müzikseverlerin yeteneklerini geliştirmeyi kararlılıkla sürdürüyor.

Mosso Müzik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Kılıç, bu başarıyı şu sözlerle değerlendirdi: "Bu ödül, şirketimizin enstrüman üretimindeki kalite ve müzik eğitimindeki başarısını tescilleyerek bize büyük bir gurur ve motivasyon kaynağı oldu. İlerleyen dönemlerde de sektördeki lider konumumuzu koruyarak sanat ve müziğin birleştirici gücünü topluma yaymak için çalışmalarımızı sürdüreceğiz."

Mosso Müzik, ilerleyen dönemlerde de sanat ve müziği bir araya getirerek topluma katkıda bulunmaya devam edecek...