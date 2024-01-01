Kandemir, yaptığı yazılı açıklamada, sezon başında play-off ve FIBA Avrupa Kupası'nda bir üst tura çıkma hedefiyle Manisa Büyükşehir Belediyespor'dan teklif aldığını belirtti.

Bu hedefler doğrultusunda sezon başında kulüp başkanı Bora Çaylan ve genel menajer Nihat Mala ile uyumlu olarak çalıştıklarını bildiren Kandemir, şunları kaydetti:

"Geldiğimiz noktada takımımız, hedeflenen play-off potasının içinde olmakla beraber, FIBA Europe Cup'ta da top 16 aşamasında yer almakta, matematiksel olarak da top 8 şansını sürdürmektedir. Hedefler tutmasına rağmen, kulübün ve basketbol takımının yönetimine dair iş ve çalışma prensipleri noktasında oluşan anlaşmazlıklar neticesinde karşılıklı olarak ayrılık kararı alındı. Profesyonellik çerçevesinde ben de bunu saygıyla karşıladım. Takımımızın hedeflerine tutunmasında büyük katkıda bulunan oyunculara ve kulüp çalışanlarına çok teşekkür eder, Manisa Büyükşehir Belediyespor'a başarılar dilerim. Her maç bize sonsuz destek veren taraftarlara özel bir teşekkürü borç bilirim; onların omuz vermesi çok önemliydi. Play-off ve Avrupa'daki hedeflerin devamının gelmesi konusunda Manisa'nın en büyük gücü yine taraftarları olacaktır."