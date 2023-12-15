İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi Bilgilendirme ve Önleme Faaliyetleri Büro Amirliğince, "Öğrenciler Aybüke Öğretmenine Gidiyor" sinema etkinliği düzenlendi.

İbrahim Çeçen Üniversitesi Yaşam Merkezi'ne gelen 100 öğrenci ve öğretmenlerine polislerce mısır ve meyve suyu ikram edildi.

Öğrenciler daha sonra salona geçerek, Batman'ın Kozluk ilçesinde PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu 22 yaşında şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın'ın hayatını beyaz perdeye taşıyan "Aybüke Öğretmen Oldum Ben" filmini izledi.

Filmi izleyen kimi öğrenciler zaman zaman duygulandı.

Öğretmen Zehra Yıldırım, öğrencilere filmi izlediklerini ve çok duygulandıklarını söyleyerek, "Keşke böyle bir olay yaşanmasaydı ama bunun filminin çekilmesi ve öğrenciler ile vatandaşlara izletilmesi ayrı bir öneme sahip. Program çok güzel organize edilmiş. Öğrenciler için de farklı bir aktivite oldu. İlde bu tarz etkinlikler olmadığı için öğrencilerin sinemada bu filmi izlemesi çok güzel oldu. Filmin içeriği çok güzel, zaten konusu bizi çok duygulandırdı. İzlerken ağlamamak için kendimizi zor tuttuk ama tutamadığımız zamanlar da oldu." dedi.