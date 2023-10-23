Eraslan, İl Milli Eğitim Müdürü Miraç Sünnetci'yi makamında ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Eraslan, gazetecilere, Afyonkarahisar'da eğitime büyük önem verildiğini söyledi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı öncülüğündeki projelerle kentin eğitim ivmesindeki başarılarını yakından takip ettiklerini aktaran Eraslan, şöyle konuştu:

"Ulusal bazdaki projeler, TEKNOFEST'teki başarıların yanı sıra ebeveyn eğitimine verilen önemi de görüyoruz. SODİMER olarak çeşitli başlıklarla Afyonkarahisar'a destek olacağız. Bunlardan biri de Anne-Baba Okulu. Özellikle, dijital dünyada ebeveyn olmak başlığında anne ve babalara, modern ve dijital anne baba olmayı anlatacağız. Bu konuyla ilgili Marmara Üniversitesinden akademisyenleri buraya getireceğiz. Ayrıca, burada bir dijital öğretmen akademisi planlıyoruz. Dijitalleşen dünyada, eğitim ve dijital ilişkisini kuracağız."

Dünyanın artık dijital girişimcilikle hareket ettiğini vurgulayan Eraslan, "Cep telefonlarındaki her bir uygulama dijital girişimcilik örneği. Müziklerden tutun da, kullandığımız araç gereçlere kadar. Yani, Afyonkarahisar'da dijital girişimciliği de anlatacağız. Bununla ilgili Anadolu'da da bir ateş yakacağız. Afyonkarahisar'ın da buna dönük olarak altyapısı hazır. Burada çok faydalı ve güzel çalışma yapacağız."diye konuştu.