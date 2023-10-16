İstanbul

Dünyanın en eski eko-sistemlerden birine sahip olan ve her yıl vahşi hayvanların göçüyle gündeme gelen Serengeti Milli Parkı, 5. kez üst üste Afrika'nın en önde gelen milli parkı seçildi.

Tanzanya Milli Parklar İdaresinden yapılan açıklamada, Dünya Seyahat Ödülleri'ne oy verenlere teşekkür edilerek, 5. yıldır üst üste aynı sevinci yaşamaktan mutluluk duyulduğu belirtildi.

Parkta, Afrika'nın "Beş Büyükleri" yaşıyor

Serengeti'nin yarıştığı parklar arasında Kalahari ve Masai Mara milli parkları da yer alıyordu.

Tanzanya'nın kuzeyinde yer alan ve 14 bin 763 kilometrekarelik alanı kaplayan Serengeti, dünyanın en büyük vahşi yaşam koruma alanlarını da bünyesinde bulunduruyor.

Zebra ve antilopların göç yolları üzerinde yer alan Serengeti, özellikle büyük göç döneminde ziyaretçi akınına uğruyor.

Parkta, Afrika'nın "Beş Büyükleri" olarak anılan aslan, fil, leopar, gergedan ve bufalolar yaşıyor.