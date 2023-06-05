Yardıma muhtaç insanların yardımına koşuyor, dertlerine çare oluyor… O Afrika’da yaşayan çocukları da unutmuyor. Fırsat buldukça soluğu Afrika’da yaşayan miniklerin yanında alıyor… Afrikalı çocukları andıkça gözleri doluyor sosyal medya fenomeni Mehmet Berk Ergin’in ‘Onlar gerçekten çok zor şartlar altında yaşamlarını idame ediyorlar. Yakında yine onları görmeye gideceğim’ sözcükleri dökülüyor ağızından… Yeşilçam’ın emektar oyuncularıyla ilgili bazı çalışmalarının olduğunu söyleyen Ergin ile pro

BİZE BİRAZ KENDİNİZDEN SÖZ EDER MİSİNİZ?



Ben 23 Kasım 1994 tarihinde Bingöl'de doğdum. İlkokulda yazdığım yazılar bana yazarlığın kapısını açtı zamanla ulusal medyaya yükseldim. Türkiye ve yurtdışında sosyal faaliyetlerle ilgileniyorum. 3 üniversiteden mezun oldum. Elimden geldiğince daha fazla insana takipçilerimle beraber faydamız dokunsun istiyorum.

FENOMENLİK NASIL BAŞLADI?



Ben halktan birisiyim fenomenlik bana göre değil (Gülüyor.). İlkokulda yazdığım yazılar yerelde ilgi odağı olmamı ve yerel gazetede yazmamı sağladı. Günün birinde ulusal medyaya yükseldim o esnada kitlem arttı topluma nasıl faydalı olabilirim dedim ve sosyal sorumluluk projelerimi başlatmış oldum yıllar derken gazeteler projeler derken insanlar takip etmeye başladı ve zamanla kitlem bu seviyelere geldi.

TÜRKİYE DIŞINDA BİRÇOK ÜLKEDE DE İNSANLARA EL UZATIYORSUN ÖZELLİKLE AFRİKA'YA İLGİ GÖSTERME SEBEBİN NEDİR?

Orada durum gerçekten içler acısı. İnsanlar 5-10 M2 evlerde çatal bıçakların yemeklerin eşyaların arasında yaşıyorlar. Çoğu insanın elbisesi ve ayakkabısı yok veya çok eski. Dolayısıyla da oraya çevremdeki dostlarımla faydamız olsun istiyorum.

AFRİKA'YA BİR DAHA GİTMEYİ DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Bir aksilik olmazsa 26 Haziran'da gideceğim. Hazırlıkları tamamladım sayılır. Orada birçok çocuk beni bekliyor. Beni karşılarında gördüklerinde çok mutlu oluyorlar.

AFRİKA'DA HİÇ UNUTAMADIĞINIZ BİR ANINIZI BİZİMLE PAYLAŞABİLİR MİSİNİZ?

Afrika'ya ilk gittiğimde durumların kötü olduğunu biliyordum ama bu kadar vahim durumda olduklarını tahmin etmek çok zor. Dolayısıyla orada herkesle iletişimde olmaya onlarla konuşmaya ilgilenmeye olabildiğince özen göstermeye çalıştım. Gittiğim yetimhanelerden birinde Süleyman diye bir çocukla tanıştım, çok sempatik ve cana yakındı. Ona bazı hediyeler verince minnettar olmak adına arabanın arkasından uzunca koşarak tekrar tekrar teşekkür etti. Kartımı attım aldı bir gün ulaşacağını biliyordum. Günün birinde telefonuma birinin telefonundan mesaj attı ve halen telefon buldukça bana mesaj atıyor. Bir gün şartlar olgunlaşırsa onu Türkiye'ye getirmek ve eğitimini üstlenmek isterim.

AFRİKA’YA OKUL YAPTIRMAK İSTİYORUM

PEKİ AFRİKA İÇİN PROJELERİNİZ NELERDİR?

Bazı okul ve hastane planlarım var. Maalesef orada hastalanınca hastanede para ödeyemeyince resmen rehin tutuluyor para ödenene kadar. Orada birçok hastanın böyle zor durumda kaldığını görmüştüm. Birlikte gittiğimiz STK vasıtasıyla oradaki insanların hastane borçlarını ödemiştik. Okul planlarım var, Türkçe'nin orada etkili olmasını istiyorum. Orada bir öğretmenin gönüllü olarak öğrencilerine Türkçe öğrettiğini görünce çok mutlu olmuştum.

BİRÇOK YEŞİLÇAM EMEKTARININ YANINDA OLDUNUZ, ONLAR YENİ PROJELER DÜŞÜNÜYOR MUSUNUZ?

Onlar için bazı projelerim var. Yeşilçam oyuncularına büyük bir saygı duyuyorum. Onlar sinemanın temel taşları. Türk Sinemasını var eden insanlar. Bazı aşamalar var aşınca inşallah yürürlüğe koyarım. Projelerimin arasında Huzurevi ve film gibi planlarımı özellikle yürürlüğe koymak istiyorum.

BİR SÜREDİR SOSYAL MEDYADAN BİRAZ UZAK KALDIĞINIZI GÖRÜYORUZ SEBEBİ NEDİR?

Bazı kişisel mevzularım vardı onlarla uğraşmak durumunda kaldım ama tabii arka planda sosyal projelere yine devam ettim. Tabii hesabımın takipçilerimin gücü bir başka. Onlar yanımda oldukça muazzam çalışmalar yapmaya devam ederiz.

GAZETE YAZARLIĞINA DEVAM EDİYORUM

EKONOMİ DÜNYASININ POPÜLER GAZETESİ ANALİZ'DE YAZMAYA BAŞLADINIZ, MEDYAYA DÖNÜŞ OLARAK GÖREBİLİR MİYİZ BUNU? BU ALANDA HEDEFLERİNİZ NELERDİR?

Evet medyaya geri dönmeyi planlıyorum ve iki büyük gazeteden de teklif var, değerlendiriyorum. Bir süredir bazı şeylerden uzak kaldığım için döndüğümde hayal kırıklığı yaşamayacak şekilde devam etmek istiyorum bu yüzden de hazırlıklarımı hassas ve titiz şekilde yürütmeye devam ediyorum. Analiz Gazetesi'ndeki okurlarıma da çok teşekkür ederim. Yazılarımda olumlu fikirler almak güzel.

KAN DUYURULARINA DA İLGİ GÖSTERİYORSUNUZ BİR SEBEBİ VAR MIDIR?

Kan konularında en zor zamanlarda ölümden dahi insanların hayata tutunduğuna denk geldim. Dolayısıyla hassasiyetle yaklaşıyorum.

BU GÜNE KADAR KAÇ KİŞİYE YARDIM ETTİN?

Takipçilerim iyi ki varlar, on binlerce belki de yüz binlerce kişiye yardım ettiler.

BİRÇOK FENOMEN SOSYAL MEDYAYI GELİR AMAÇLI KULLANIYOR FAKAT SEN TOPLUMA FAYDALI OLMA YOLUNU TERCİH ETTİN. NEDENİ NEDİR?

Çocukluğumda yaşadığım zorluklar böyle bir adım atmamı sağladı. Benim için mutluluk, bir başkasını tebessüm ederken görmektir.

BİR SÜREDİR TEKLİFLERİ ALDIĞINIZ DUYULUYOR NE DÜŞÜNÜYORSUNUZ

Dünyaca ünlü menajer Don Kerry'den Fransız bir film için teklif aldım senaryo hoşuma gitti. Yani Dünya starlarıyla aynı projede yer alacağım. Benim de ilk sinema filmim oluş olacak. Türkiye'den de bazı menajer ve senaristlerden teklif almıştım. Bakalım neler olacak. (Gülüyor.)