Süper Lig'de 2022-2023 sezonunu zirvede tamamlayarak 23. şampiyonluğuna ulaşan Galatasaray için muhteşem bir kutlama organizasyonu düzenlendi.

Galatasaray'ın Nef Stadı'nda ezeli rakibi Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçın ardından düzenlenen etkinlikte taraftarlar elde edilen başarıyı kutlarken, sarı-kırmızılı takım da şampiyonluk kupasına kavuştu.

Tribünleri tamamen dolduran Galatasaraylı taraftarlar, ışık gösterileri ve çeşitli şovlarla takımlarının başarısını kutladı.

Kutlama için maçtan sonra saha içinde platform kurulurken, Doğu Tribünü'ne asılan perdeye projeksiyon cihazıyla Galatasaray'ın simgesi olan aslan animasyonu yansıtıldı.

Kutlamada kulüp yöneticileri, teknik heyet ve futbolcular tek tek anons edilerek platforma davet edildi.

İlk olarak başkan Dursun Özbek, ikinci başkan Metin Öztürk, başkan yardımcıları Niyazi Yelkencioğlu ve Cemal Özgörkey ile Galatasaray Sportif AŞ Başkan Vekili Erden Timur sahneye geldi.

Ardından teknik direktör Okan Buruk ve yardımcıları sahneye çağrıldı. Okan Buruk, eşi Nihan ve oğlu Ali Yiğit ile platformdaki yerini aldı.

Genç oyuncuların sahneye çıkmasıyla devam eden kutlamada ismi anons edilen futbolcular, seçtikleri şarkı eşliğinde taraftarın önüne çıktı. Yabancı oyuncuların ülkelerinin bayraklarıyla çıktığı organizasyonda birçok futbolcu da çocuklarıyla birlikte kutlamaya dahil oldu.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından Atakaş Hatayspor'un ligden çekilmesiyle Galatasaray'a katılan Samuel Adekugbe, gözyaşları içinde seremoniye çıktı.

Eşinin doğumu için ülkesine giden Fredrik Midtsjö, kutlamada yer almadı.

Kupa töreninde Ahmet Çalık unutulmadı

Şampiyonluk kutlamasında, geçen yıl trafik kazasında vefat eden milli futbolcu Ahmet Çalık unutulmadı.

Futbolculardan Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir, giydikleri forma ve seçtikleri parçalarla bir dönem Galatasaray'da da forma giyen Ahmet Çalık'ı andı.

Sarı-kırmızılı taraftarlar da şarkıya eşlik ederken, statta güzel bir atmosfer oluştu.

Galatasaray'a, Süper Lig 2022-2023 sezonu şampiyonluk kupası takdim edildi.

Sarı-kırmızılı takımın kaptanı Fernando Muslera, kupayı Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Mehmet Büyükekşi'nin elinden alarak havaya kaldırdı.

Şampiyonluk kupasının alınmasının ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, kupayla sahaya inerek tribünleri gezdi ve taraftarları selamladı.

Galatasaray'ın eski teknik direktörlerinden Graeme Souness'in de katıldığı kutlamada, Seçtikleri şarkılarla sahneye çıkan futbolculardan İcardi, uzun süredir dillere pelesenk olan 'Aşkın Olayım' şarkısını sanatçı Simge Sağın ile söyledi.

Kutlamalarda lazer ve ışık gösterileri, Simge Sağın ve Kenan Doğulu konserleri, havai fişek şovları oldu..

Türk kamuoyuna saygısızlık..

Bu arada Saygızlığı ile bilinen ve kendini dev aynasında gören, Fenerbahçe Teknik Direktörü Jorge Jesus ve İsmail Yüksek'in yaptığı açıklamaların sorulması üzerine Okan Buruk, "Keşke burada olsalardı da onlar cevap verselerdi. Kazandığınızda da kaybettiğinizde de tebrik etmeyi bileceksiniz. Basının önüne çıkmamak Türk kamuoyuna saygısızlıktır.

Fenerbahçe puan ortalaması olarak başarılı sezon geçirdi, Beşiktaş da aynı şekilde. Çekişmeli bir sezon oldu. Deplasmanda da burada da çok iyi bir oyunla yendik. Hak edenin kazandığı bir sene oldu. Başka bir şey söylemek zor. Tebrik veya maç öncesi bir karşılama beklemiyorduk. Galatasaray olarak gururluyuz. Bugün eski hocam buradaydı, oyundan övgü ile bahsetti. Bu da özellikle benim için önemliydi" ifadelerini kullandı.

Ben öncelikle Sevgili Okan Buruk ve Galatasaray Camiasını Can-ı yürekten tebrik ediyorum... Çok yoruldular, mücadele ettiler ve sonunda zafere ulaştılar... Bravooo... Ama bu aralar özelikle bu iki aya yakındır koyduğu agresif tavırları ile gözüme batan Jesus'a bir şeyler yazmak istiyorum. Bu kibir niye ? Koskoca bir Camianın Şampiyonluğunu ve galibiyetini kabullenmemek nedir ?

Kaç kere şahit oldum hareket ve tavırlarına.

Sporcu adam centilmen dir...

Sporcu adam naiftir...

Sporcu adam zekidir...

Pardon.... Sen necisin bay Jesus ?