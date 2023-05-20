Hatay

Batı Afrika ülkesi Fildişi Sahili'nde doğan Sana, yaklaşık 6 ay önce Türkiye'ye gelerek Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi İlahiyat Fakültesi'nde eğitim almaya başladı.

Sana, eğitim için geldiği Türkiye'de, Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat'taki depremlere kaldığı öğrenci yurdunda yakalandı.

Kendi de depremzede olan Sana, çok sevdiği Türk halkına yardım edebilmek için sosyal medya üzerinden Türk Kızılaya gönüllü olmak için başvurdu.

Sana, depremin 2. gününden bu yana önce Kahramanmaraş ve Adıyaman, daha sonra da Hatay'da afetzedelere yardım ediyor.

Deprem bölgesinde çadırda kalarak Türk Kızılayın yaptığı yardım çalışmalarında görev alan Sana, koli paketleme ve dağıtım faaliyetlerinin yanı sıra Arapça tercümanlık yaparak depremzedelerin yardımına koşuyor.

"Depremzedeler için yardım faaliyetlerine destek veriyorum"

Sana, depremden etkilenen Türk halkına gönüllü hizmet etmekten büyük memnuniyet duyduğunu söyledi.

Kendisinin de Kahramanmaraş'ta kaldığı öğrenci yurdunda depreme yakalandığını ifade eden Sana, "Yurtta uyuyorduk, birden deprem oldu. Afrika'da deprem olayı hiç yok, orada bunu hiç yaşamamıştım o yüzden çok korktum. Sosyal medya üzerinden Türk Kızılaya ulaştım ve gönüllü olmak için başvurdum. 2 gün sonra kayıt onaylandı ve o günden bu yana deprem bölgesinde depremzedeler için yardım faaliyetlerine destek veriyorum." diye konuştu.

Türk halkının çok yardımsever olduğunu belirten Sana, bu çalışmalarda yer almanın kendisini mutlu ettiğini dile getirdi.

Sana, Türk Kızılayın depremin ilk gününden bugüne kadar depremzedeler için büyük bir yardım çalışması yürüttüğüne şahit olduğunu anlattı.

Türk Kızılay Hatay Şube Başkanı Kudret Özbakış da depremin ilk anından itibaren dünyanın ve Türkiye'nin her yerinden çok sayıda gönüllünün bölgede fedakarlıkla çalıştığını belirterek, onlardan biri olan Afrikalı Sana'ya teşekkür etti.

AA