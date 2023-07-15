Kültürel alışkanlıklar nedeniyle ülke genelindeki restoranların çoğu kadınlara uygun bir ortam sağlayamıyor. Restoranlarda ailelere ayrılan bölümler bulunuyor ancak buralar genelde bir perdeyle kapatılan çok dar alanlardan oluşuyor.

Kadınlar gün içerisinde restoranlara ya eşleriyle ya da kardeşleriyle gelebiliyor.

Öte yandan, lokanta çalışanlarının tamamının erkek olması aile bölümlerinde de kadınların rahat etmesine engel oluyor.

"Afgan Kadın Restoranı" rahat bir ortam sağlıyor

Kabil'in Hayırhane Mahallesi'nde yaklaşık iki ay önce kurulan "Afgan Kadın Restoranı" sadece kadınlara hizmet veriyor.

Tüm çalışanlarının da kadın olduğu restoranın girişinde "Erkekler giremez" yazıyor. Restoran içerisinde masa ve sandalyelere ek olarak klasik Afgan geleneğine uygun divanlar da bulunuyor.

Restoranın içerisi balonlar ve çeşitli el işi çalışmalarla süslenmiş durumda. Aynı zamanda bir akvaryum ve bir de kitaplığın bulunduğu restoranda çocuklar balıkları izlerken anneleri kitap okuyabiliyor.

Taliban'ın yakın zaman önce kadınların park ve bahçelere girişini yasaklamasının ardından kadınların herhangi bir baskı hissetmeden rahatlık yemek yiyebildiği bu restoran, aynı zamanda onlar için bir sosyal mekan işlevi görüyor. Kimi kadın müşteriler, restoranda çocuklar için oyun alanı kurulmasını talep ediyor.

Restoranın sadece dış kısmındaki açık alanda erkeklere yemek satışı yapılıyor.

Restoranın menüsünde klasik Afgan yemeklerinin yanı sıra pizza, sandviç ve hamburger gibi fast food tarzı yiyecekler de bulunuyor.

Hedef yeni şubeler açmak

Restoranın müdürü Samira Muhammedi, daha önce terzilik yaptığı iş yerinin iflas etmesi nedeniyle yeni bir arayışa girdiğini ve böylece arkadaşlarıyla bu işletmeyi kurduğunu belirtti.

İleride işlerini büyütüp tüm Afganistan'da şubeler açmayı planladığını dile getiren Muhammedi zamanla işlerinin daha da iyiye gideceğine inandığını söyledi.

Restoranın kadınlara sosyal bir ortam sağladığını ve onların toplumsal görünürlüğünün artmasına katkı sunduğunu ifade eden Muhammedi şöyle devam etti:

"(Kadın müşteriler) Çok memnunlar. Çünkü tüm restoranlarda erkekler çalışıyor. Park gibi yerler de kadınlara kapalı. Tüm çalışanlarının kadın olduğu tek yer burası. Kadınlar çok rahat bir şekilde buraya gelip yemek yiyorlar. Burada çocukları için oyuncak bulundurmamızı istiyorlar."

Muhammedi, restoranı açma iznini alma konusunda Taliban'ın herhangi bir zorluk çıkarmadığını aksine, yardımcı olduğunu ve onay verdiğini aktardı.

Müşterilerden Seher Ekberi, aynı zamanda bir YouTuber. Yemeklerin lezzetini çok beğenen Ekberi, kanalında restoranı tanıtacağını ve burada çalışan kadınların emeğini takipçilerine göstereceğini anlattı.

Uluslararası toplumun Afgan kadınları desteklemesi gerektiğini ifade eden Ekberi, "Bir Afgan kızı olarak tüm kadınları destekliyorum. Hangi mesleği yaparlarsa yapsınlar ilk müşterileri olmaya hazırım. Halkımızdan buraya gelip Afgan kadınlarına, aileleri için helal kazanç elde edebilmesi adına destek vermesini istiyorum." dedi.

AA