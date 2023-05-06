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Türk Kızılay İskenderun Şube Başkanlığı ve İskenderun Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ortaklığında depremzedelere yönelik "Kızılay İçin Üret" projesi yürütülüyor.

Bu kapsamda Modernevler Mahallesi'ndeki çadır kentte kurulan atölyede, kendileri de depremzede olan 22 usta öğretici kadın, geçici barınma merkezlerinde kalanlar için nevresim takımı dikiyor.

İlk etapta 2 bin nevresim takımı dikerek ihtiyaç sahiplerine ulaştıran kadınlar, yeni ürünleri yetiştirmek için çalışmalarını sürdürüyor.

"Kendimizi daha iyi hissetmeye başladık"

Kadınlardan Ayşe Oğul, Kahramanmaraşlı olduğunu ve depreme yaşadığı İskenderun'da yakalandığını belirtti.

"Asrın felaketi"nde hem Kahramanmaraş'ta hem de İskenderun'da tanıdığı çok sayıda kişiyi kaybettiğini anlatan Oğul, toparlandıktan sonra depremzedelere destek olmak amacıyla çalışmalara başladıklarını belirtti.

Oğul, 10 Nisan'dan bu yana çadır atölyede depremzedeler için üretim yaptıklarını aktararak, "Gelip aslında acılarımızla yüzleşmemiz gerekiyordu. Buraya başladıktan sonra ekip arkadaşlarımızla, sağ olsun Halk Eğitim Müdürümüz Bekir Durur'la, kendimizi daha iyi hissetmeye başladık. Depremzedelere yaptığımız bu destek, bize moral ve motivasyon oldu. En azından burada bulunduğumuz zaman zarfında acılarımız hafifliyor. Burası bizim için iyileştirici bir destek." diye konuştu.

"Buraya geldikten sonra gülmeye başladık"

Usta öğretici Hatice Ceylan da burada bulunmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, şöyle konuştu:

"Buradaki arkadaşlarımızın çoğu enkazdan çıktı. Burada olmak bu anlamda çok anlamlı. Bize ekstra bir motivasyon oluyor. Hem hizmet yapmış oluyoruz, hem motive oluyoruz. Arkadaşlarım için de aynı olduğunu düşünüyorum. Arkadaşlarımın çoğu psikolojik olarak fazla etkilendi, ama buraya geldikten sonra gülmeye başladık."

Türk Kızılay İskenderun Şube Başkanı Recep Sivri ise her zaman olduğu gibi her anlamda ihtiyaç sahiplerinin yanında olduklarını söyledi.

Kendilerinin de depremzede olduğunu, buna rağmen ilk günden itibaren sahadaki çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Sivri, şöyle devam etti:

"Deprem olduktan sonra da baktık ki vatandaşların nevresim takımı ihtiyaçları var. Bunun üzerine halk eğitimle böyle bir projeye başladık. Biz kumaşları temin ediyoruz, sağ olsun buradaki öğretmenler de çarşaf ve nevresim takımlarını dikiyorlar. Bunları da çadırlarda ve diğer geçici barınma merkezlerinde kalan ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. İlk etapta 5 bin adet için başladık, şimdi bu sayıyı 10 bine çıkardık. Emeği geçenlere teşekkür ederiz."

İskenderun Halk Eğitim Merkezi Müdürü Bekir Durur da proje kapsamında çadırda kurdukları atölyede tamamı usta öğretici kadınların çalıştığını kaydetti.

AA