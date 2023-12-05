Afacanlar serisinin ikinci filmi “Afacanlar Kampta”, beyazperdede hayranlarıyla buluşmaya hazırlanıyor. TRT ortak yapımı “Afacanlar Kampta”, 19 Ocak 2024’te vizyona girecek. Enes Ateş’in yönetmenliğini yaptığı filmde, afacanların soluk kesen macerası devam edecek.



Başrollerini Berat Efe Parlar (Emirhan), Bülent Polat (Armando), Talha Tosun (Arda), Ebrar Alya Demirbilek (Esila), Rastin Paknahad (Ömer) ve İrem Tokat’ın (Sedef) paylaştığı filmin senaryosunu Enes Ateş, Oğuz Ayaz ve Hande Canpolat kaleme aldı. Yaz kampına gelen çocukların yaşadıkları akıl almaz olaylar sonrasında kampın başına geçmek zorunda kalan Emirhan ve afacanların başlarından geçen keyifli maceranın konu alındığı “Afacanlar Kampta” filminde heyecan hiç bitmeyecek.



Filmin konusu

Babasının çalıştığı AVM’yi hırsızlardan kurtarmış olan Emirhan büyümüş, o günlerde tattığı dostluk ve macera ruhunun yerini büyümenin getirdiği hayat rutini ve sorumluluklar almıştır. Dedesi Saffet’in şehir dışında işlettiği çocuk kampında çalıştığı o yaz, hayatında bir dönüm noktası olacaktır. Kampın daha ilk gününde tanıştığı 25 çocuk arasında öne çıkan Arda, Esila ve Ömer Emirhan’a kendi maceracı hallerini hatırlatır. Kampın bulunduğu beldenin muhtarı Nuri, kamp çocuklarına yemek servisi yaparken muhtarın kızı Sedef ise kısa sürede çocuklarla kaynaşmayı başarır. Bir gün beldeye camping için gelen Amerikalı belgesel ekibinin ilgisini kampın içindeki botanik bahçesi çeker. Yönetici Saffet Dede, şaibeli bir şekilde ayağını kırıp hastaneye düşünce kampın tüm sorumluluğu Emirhan ve kamp çocuklarına kalır. Kısa sürede belgeselcilerin özel bir bitki olan Zinya çiçeğini çalmaya gelen ajanlar olduğu anlaşılacak ve iki taraf arasında keyifli bir macera başlayacaktır.

