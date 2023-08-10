ANTALYA AA- Her yıl milyonlarca turisti konuk eden Antalya, deniz, kum, tarih ve kültür turizminin yanı sıra doğasıyla da yerli ve yabancı turistleri cezbediyor. Akdeniz kıyısındaki turistik tesislerde konaklayan tatilciler, tur programlarını renklendirmek için kentin kıyıdan uzak noktalarında düzenlenen etkinliklere katılıyor. Turistlerin en çok tercih ettiği turların başında ise "rafting" geliyor.

Dünyanın önemli rafting rotalarından Köprüçay'ın 14 kilometrelik parkurunda kürek çeken tatilciler, heyecan dolu anlar yaşıyor.

Servislerle sabah erken saatlerde Köprüçay'a gelen turistler, rehberlerden parkur hakkında bilgi aldıktan sonra can yelekleri ve kasklarıyla bot ya da kanolara binip kendilerini serin sulara bırakıyor.

Parkurda bot ve kanonun yanı sıra jet skiye binen, ATV ve cip safariye katılan, zipline aktivitesi yapan tatilciler, çevredeki tarihi mekanları da geziyor. Yaklaşık 4 saatte tamamlanan tur kapsamında turistler, tarihi köprüde ve parkurlarda çekilen fotoğraflarla yaşadıkları heyecanı ölümsüzleştiriyor.

Köprüçay'a bu yıl da 1,5 milyon turist bekleniyor

Beşkonak Karabük Turizmi Geliştirme Kooperatifi Başkanı Ali Tırnaksız, raftingde tatilcilerin Antalya'nın 40 dereceye ulaşan sıcağında serinleme imkanı bulduklarını söyledi.

Bölgenin yerli ve yabancı macera tutkunlarından yoğun ilgi gördüğünü dile getiren Tırnaksız, "Günde ortalama 5-6 bin kişi rafting yapıyor. Geçen yıl yaklaşık 1,5 milyon kişi gelmişti, bu yıl ise aynı rakamları bekliyoruz. Misafirlerimizin çoğunluğu Ruslardan oluşuyordu. Bu yıl Rus müşterimizde düşüş oldu ama açığı Avrupalı turistle kapatıyoruz. Rus ve Avrupalı turistlerin yanı sıra Arap tatilciler ve yerli turistler de büyük ilgi gösteriyor." diye konuştu.

Tırnaksız, 7'den 70'e her yaş grubunun rafting yapabildiğini kaydetti.

Rafting turunu farklı aktivitelerle zenginleştirdiklerini aktaran Tırnaksız, turistlerin ATV motor, cip safari turlarına katılabildiklerini ve Tazı Kanyonu'nu ziyaret edebildiklerini belirtti.

Tatilciler hem serinledi hem heyecan yaşadı

Ankara'dan arkadaşlarıyla gelen Utku Kanbur da rafting yaparak keyifli anlar yaşadıklarını anlattı.

Bölgenin rafting için ideal olduğunu ifade eden Kanbur, "Suyun soğukluğu çok güzeldi. Bu sıcak havada serinleme fırsatı yakaladık. Biraz korktuk, biraz heyecan yaşadık ama arkadaşlarımızla çok eğlendik." dedi.

Antalya'ya tatile gelen Faslı turist Houssem Saidi ise heyecanı sevdiği için rafting etkinliğine katıldığını belirtti. Antalya'nın güzel bir kent olduğunu vurgulayan Saidi, Köprüçay'da da macera dolu bir gün yaşadıklarını söyledi.

İngiliz turist Phoebe Jones de havanın çok sıcak olduğunu ve serinlemek için tura katıldıklarını dile getirerek, "Doğanın içinde güzel bir gün geçirdik. Çok eğlendik, herkese tavsiye ederim." ifadesini kullandı.