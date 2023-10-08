Adıyaman

Kraliçe mezarlığı olarak bilinen 2 bin 43 yıllık Karakuş Tümülüsü'nde 2021 yılında özel bir şirket tarafından yapılan jeoradar ve jeofizik çalışması sonunda çıkan raporların yeterli bulunmaması üzerine Ankara Üniversitesi Yer Bilimleri Uygulama Araştırma Merkezi'nce alanda özellikli cihazlarla yeniden çalışma başlatıldı.

Jeoradar ve jeofizik çalışmalarıyla alanın "tomografisi çekilerek" Kommagene Kralı Antiochos'un eşi İsas, kızı Antiochis ve torunu Aka'ya ait mezarların bulunduğu alanlar belirlenecek.

İl Kültür Müdürü Abuzer Gelse, gazetecilere yaptığı açıklamada, alanda jeofizik ve jeoradar çalışmalarının başladığını söyledi.

Çalışmalar sonucunda tümülüsün gizemini ortaya çıkaracaklarını aktaran Gelse, "Bu çalışmalar sonucunda buradaki toprak içi görüntünün milimetrik hesaplarla ortaya çıkarılması hedefleniyor. Raporlar doğrultusunda Karakuş Tümülüsü'nün ortaya çıkarılmasını hedefliyoruz." dedi.

Müze Müdürü Mehmet Alkan ise çıkacak rapor sonrası kazı çalışmalarında nasıl yol alacaklarının belirleneceğini söyledi.

Ankara Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yusuf Kaan Kadıoğlu da cihazlarla tümülüsün tabanına kadar görüntüleme imkanlarının olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Biz tümülüsü kazmadan burada görüntüleme işlemi yapacağız. Derin CPR özelliği taşıyan bir sistemimiz var. Bizim burada görevimiz tümülüsü belirli sık aralıklarla tarayarak, yerin içine göndermiş olduğumuz sinyallerle kazmadan yerin içerisindeki yapıları görüntülemek."