Adıyaman

Haber: Ayşegül Bedir Akosman

Beşiktaş Kulübünün depremzede vatandaşların yaralarını sarmak için başlattığı "Bırakmam Seni Türkiyem" yardım kampanyası kapsamında, taraftarların ve vatandaşların bağışlarıyla yapımı tamamlanan Adıyaman Besni Beşiktaş İlkokulu’nun açılış töreni gerçekleşti.

Tören, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol, Adıyaman Belediye Başkanı Süleyman Kılınç, Besni Kaymakamı Çağlar Partal, Besni Belediye Başkanı Eyyüp Mehmet Emre ve vatandaşların katılımlarıyla yapıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan açılış töreninde bir konuşma yapan Başkan Ahmet Nur Çebi, şunları söyledi:

“Cumhuriyetimizin 100. yılını ve Beşiktaşımızın 120. yılını kutluyoruz. Hem ülkemiz hem de kulübümüz için iyilikler diliyorum.

Çok büyük bir acı yaşadık. Vatandaşlar ve kurumlar olarak depreme karşı tedbirler almalıyız. Deprem felaketinin hemen ardından harekete geçtik. Bölgeye 255 TIR’dan oluşan yardım malzemeleri gönderdik. Bölgede faaliyet gösteren derneklerimiz yardımların yerlerine ulaşması konusunda büyük emekler verdi. Derneklerimizin başkanlarına ve üyelerine teşekkür ediyorum.

Hatay’dan dönerken yıkık bir okul görmüştük. Öğrencilerimizin eğitimlerinin aksamaması için okul desteği sağlama kararı aldık. Bütün mesele birlik ve beraberlik içinde olmaktır. El ele verdikten sonra altından kalkılmayacak hiçbir şey yoktur. Taraftarlarımız ve derneklerimiz, Bırakmam Seni Türkiyem yardım kampanyasına destek oldular. Beşiktaşlı olmaktan ve Beşiktaş’ın başkanı olmaktan onur duyuyorum.

Öğretmenlerimizin eğitim vermenin yanında öğrencilerimize psikolojik destek de vereceklerine inanıyorum. Allah böyle bir felaketi bir daha yaşatmasın. Beşiktaş her konuda Türkiye’nin her yerinde olmaya devam edecektir.”

Konuşmaların ardından hayırlı olması temennisinde bulunularak açılış kurdelesi kesildi. Başkan Ahmet Nur Çebi, kurdele kesiminden sonra okulda öğrenim gören öğrencilerle bir araya geldi.

Günün anısına okul bahçesine Bakan Tekin ile birlikte fidan diken Çebi, Milli Eğitim Bakanı Tekin’e ve Adıyaman Valisi Dr. Osman Varol’a kartal heykeli takdim etti.

Açılış töreninde; Asbaşkanlar Emre Kocadağ ile Ali Bayrak, Genel Sekreter, Sponsorluk ve Pazarlama, İnsan Kaynakları ve İdari İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Mehtap Ferah, Sayman Üye, Mali İşler, Finans ve IT’den Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Murat Kılıç, Mal ve Hizmet Satın Alma ve Dijital Projelerin Geliştirilmesinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İbrahim Kemal Barış Dillioğlu, Amatör Şubeler ve Süleyman Seba Tesisinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Seyit Ateş, Kartal Yuvası ve Yerel Yönetim İlişkilerinden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Umut Şenol, eski yönetim kurulu üyesi Serhan Çetinsaya, Adıyaman Milletvekilleri; Doç Dr. Resul Kurt, Doç Dr. İshak Şan, Av. Mustafa Alkayış, Hüseyin Özhan ve Abdurrahman Tutdere de yer aldı.

Ahmet Nur Çebi ile Yönetim Kurulu Üyeleri açılış töreninin sonunda Adıyaman Besni Beşiktaş İlokulu’nun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.